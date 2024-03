Planearon tomar un curso y realizar un viaje a San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Margarita y sus amigas, que se nombrará así porque quiso mantener su identidad oculta.

Buscaron un lugar dónde hospedarse, pero sólo encontraban reservaciones para dos noches en hoteles y ellas querían quedarse tres noches más.

“Busqué en Google Maps algo céntrico, yo he ido otras veces y más o menos conozco, entonces me aparece hotel Santa Clara, frente a la plazuelita y la catedral y dije ese. Busqué el número de teléfono en Google y aparece un LADA 800”, comentó Margarita.

Mencionó que marcó al teléfono que le indicaba la página y le dieron los costos. Después platicó con sus amigas para realizar la reservación y todas estuvieron de acuerdo.

Lo extraño empezó cuando volvió a marcar y los precios eran más altos, por lo que una de sus amigas se contactó con el número del hotel y a ella sí le respetaron lo que previamente les habían informado, pero que tenían que pagar de inmediato.

“Y ya entonces pido el número de cuenta y me dan los datos y me dicen que si deposito a unos bancos en específico me harán el 10 por ciento de descuento”, explicó.

La persona que las contactó les informó que recibieron el pago, por lo que Margarita les pidió el comprobante de reservación y le dijeron que el departamento contable le estaba validando el pago.

Margarita contó que se le hacía muy extraño que aún no le enviaran el comprobante, por lo que les mandó mensaje y ya no le pasaban a la persona que ella había contactado, sino que le pidieron 8 mil pesos más para podérselo mandar.

“Como no enviaban el comprobante de la reservación volví a marcar varias veces y ya no me pasaban a la persona que yo había contactado”, dijo.

“Y a quien me respondió le pedí me pasara el comprobante y entonces según me decía la persona que me atendió estaba de vacaciones y que había dejado algo pendiente y que para que se rectivara mi reservación tenía que depositar mil más a lo que por supuesto ya no accedí y discutí con la persona que solo me cortó la llamada”, explicó.

Indicó que por internet se contactó con el número de teléfono del hotel real y le dijeron que nunca había hecho reservación.

Ella quiso denunciarlos, pero no había quién pudiera ayudarles, porque fue extorsión y estafa por internet y no había alguien que le pudiera ayudar a recuperar el dinero.

Hasta noviembre del año pasado, las estadísticas del Gobierno del Estado en su portal oficial indicaron que hubo 41 casos de extorsión en Sinaloa, que hasta ahora ha sido el segundo periodo con menos incidencias en ocho años, ya que el 2017 presentó 38.

El año con más casos fue el 2015, que contó con 103, es decir, 62 incidencias más que en 2023. También tuvo el mes con más registros, siendo mayo con 22, después marzo y abril que a la par tuvieron 14.

De la misma manera, el 2016 que tuvo 78, que fue el segundo año con más registros, también presentando meses con hasta 14 casos, que fueron marzo y noviembre. Luego le siguen el 2021 y 2022 con 61, el 2020 con 58 y el 2019 con 46.