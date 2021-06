Margoth Urrea Recibe Constancia de mayoría relativa como Presidenta Electa de Navolato

Recibe Constancia de mayoría relativa Margoth Urrea Pérez, misma que la acredita como Presidenta Electa de Navolato por Morena, en el periodo que comprende del 1° de noviembre de 2021, al 31 de octubre de 2024.

Luego de concluir esta madrugada el cómputo final de las actas en el Consejo Municipal Electoral de Navolato, el pleno declaró como válida la elección para presidente municipal y determinó como ganadora a Margoth Urrea Pérez, luego de las elecciones del pasado domingo 6 de junio.

“Desde el inicio del conteo de las boletas electorales, la misma noche de la elección, la tendencia me favoreció, los resultados de este proceso democrático me han dado el triunfo, lo cual agradezco con el corazón a toda la gente que salió a emitir su voto y que me apoyó y que confía en mí, en mi proyecto”, expresó.

Urrea Pérez dijo que todo el esfuerzo, dedicación y entrega en los casi 60 días de campaña valió la pena, gracias a todas las personas que la apoyaron, que se sumaron y estuvieron convencidas de la necesidad de un cambio, de que la cuarta transformación llegara al municipio y que gracias a ellos triunfara la esperanza, una esperanza para todos, pero sobre todo, para lo más vulnerables, la gente a la que no se le ha tendido la mano y que ha estado viviendo en la pobreza, en casos, extrema.

Enfatizó que van a trabajar en conjunto con el pueblo, pero además garantizó que ya no habrá corrupción, porque tendrán un gobierno transparente, inclusivo, un gobierno del pueblo y para el pueblo. “Mi gobierno tendrá apertura para escuchar a todas las voces, todos los sectores, aprovecho para enviar un mensaje a toda la gente que se quiera sumar a mi proyecto para estos próximos tres años al frente de la Alcaldía, invitarlos a dialogar y generar un ambiente de unión y fortaleza en nuestro municipio y así Juntos Transformar Navolato”.