La variedad de productos lucen sobre un mantel de cuadros rojos y blancos, bajo la sombra de un gran paraguas de colores.

A diferencia de las épocas decembrinas, el Centro Histórico ha registrado muy poca afluencia, lo que se refleja en las ganancias.

“En tiempo de frío vendemos unos 3 mil 800, 3 mil 500 o hasta 4 mil pesos, ahorita he estado vendiendo mil 500, 2 mil pesos”, dijo María de la Luz.

El año pasado, María sufrió problemas de insolación durante su jornada laboral, por lo que ahora procura hidratarse constantemente con suero, agua natural y mineral.

“El año pasado me quiso pegar un golpe de calor, me senté, me paré y sí me sentí mareada”, contó.

La temporada de lluvias se aproxima a la ciudad, pero no detendrá a María de seguir trabajando.

“Sí vendemos, pues nos ponemos en la orillita y ponemos hules (señala productos en la mesa), ponemos otra (sombrilla), tenemos otra nomás que se rompió ayer”, explicó María de la Luz.

El calor apenas va empezando, a lo que María comentó entre risas “vamos a tener que traer un bote de hielo para estar tomando mucha agua helada”.