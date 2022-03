La taekuandoin triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza narró cómo desde niña tuvo inquietud por los deportes, lo que fue apoyado por su papá quien primero la impulsó a boxear y luego practicó tae kwon do porque era la disciplina que impartían en La Brecha, Guasave, comunidad de la que es originaria.

Chayito, como es conocida popularmente, recordó los riesgos que tuvo que asumir de niña al viajar sola para poder ir a entrenar, y su meta de ser reconocida solo como María del Rosario Espinoza, sino como la representante de México en esa disciplina, oportunidad que tuvo en 2003 en un Campeonato Panamericano Juvenil.

“En ese momento prendió para mí una alarma en mí y dije ok entonces yo puedo hacer algo por mi País y mi País también representar a mi estado, y toda mi gente. Y yo me propuse a cada vez que yo iba a una competencia que no solamente dijeran ‘ahí va María’, no, que dijeran ‘ahí va la mexicana’, y aguas porque está preparada, porque es una competidora de peligro”, expresó.

“Entonces yo fui creando en mí esa imagen pero ¿para qué? Para que se dijera algo bueno de mi País”, agregó.

Carmen Félix Cháidez ingeniera y científica espacial, y la primera astronauta análoga mexicana narró como desde niña tuvo la inquietud por conocer las estrellas y esa era su pasión, sin embargo, desde entonces se topó con dificultades que la gente a su alrededor le comentaba otras carreras “para mujeres”.

“Nos van diciendo ‘esta carrera es para mujeres, esta carrera es para hombres’ en mi caso me ha tocado vivir en mi historia, escuchado esos comentarios”, lamentó.

“Es realmente cuando me tocaba decir a mí esto es lo que quiero estudiar”, agregó.

Además denunció que actualmente persiste una brecha entre hombres y mujeres en las industria espacial y la ciencia.

“Es aún un sector dominado por hombres, no habemos demasiadas mujeres en el sector y eso yo creo que viene por también un trabajo de nosotras de poder romper los estereotipos que hay aún”, reclamó.

Para lograr su avance en la industria aeroespacial se preparó, estudió mucho, investigó sobre el tema y las características requeridas para poder incursionar en lo que le apasionaba desde niña.