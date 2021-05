El candidato a la Gubernatura por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, acusó a Mario Zamora Gastélum de utilizar la problemática del embargo del camarón capturado en altamar con fines electorales.

Rocha Moya se refirió en sus selañamientos a Zamora Gastélum como candidato del PRIAN, pues es abanderado de la alianza Va por Sinaloa, compuesta del PRI-PAN-PRD.

Estas acusaciones fueron boletinadas por el equipo de comunicación del Senador con licencia.

“El embargo a las exportaciones de camarón silvestre impuesto por Estados Unidos a México, no ocasionará el impacto catastrofista que dice el candidato del PRIAN, ya que solo utiliza el tema con motivos electorales porque no halla cómo sacar votos, puntualizó Rubén Rocha Moya, candidato de la alianza Morena-PAS a la gubernatura”, puede leerse en un fragmento del comunicado en el que se le atribuye a el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa acusar a Zamora Gastélum.

Este viernes, la Comisión Nacional de Pesca informó que el Gobierno de Estados Unidos impuso el embargo al camarón mexicano debido al incumplimiento en las normas para proteger a las tortugas marinas en la captura del crustáceo.

El embargo contempla la suspensión de la certificación para importar a Estrados Unidos. El Gobierno de México trabaja a través de las autoridades competentes para resarcir esta limitación: la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Marina, está llevando a cabo acciones preventivas y correctivas, tales como cursos de capacitación y seguimiento a los procedimientos de calificación de infracciones.

Rocha Moya refirió que la determinación de las autoridades estadounidenses solo contempla al camarón de altamar.

“No es cierto que vamos a perder el monto de dinero que dice el candidato del PRIAN (300 millones de dólares), a la fecha ya se hicieron la mayoría de las exportaciones, estamos hablando sólo del camarón de altamar, no es camarón de riberas ni de esteros ni de acuacultura, esos no tienen ningún problema”, dijo.

Resaltó que ya se concluyó la mayoría de las exportaciones y entró la veda del crustáceo, por lo que la descertificación se va a aplicar en el periodo de veda y, por fortuna, no va a generar un gran conflicto, porque ya se está preparando el Gobierno federal para presentar todos los argumentos que se requieren para que regrese la certificación y el compromiso de cuidar la tortuga.

