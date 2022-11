Más de 80 cervezas artesanales serán parte del Sinaloa Beer Fest en Culiacán este 19 de noviembre

Este sábado 19 de noviembre, Culiacán será la sede del Sinaloa Beer Fest, el festival de cerveza artesanal más grande del estado donde habrá más de 80 tipos diferentes de cervezas, con texturas, olores y sabores únicos.

El objetivo del evento no es promover el consumo de alcohol, sino dar a conocer la gran variedad de cerveza artesanal que en Sinaloa se produce, enfatizó Roberto Valle, del Departamento de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Culiacán.

Explicó que es un espacio de recreación y convivencia familiar, que busca impulsar y promover a emprendedores y productores locales de esta bebida.

“La intención es apoyar esta industria que es un área poco explorada que viene a detonar aquí en Culiacán, genera empleo, industria y queremos que vivan la experiencia, queremos que sea un ambiente 100 por ciento familiar, de cultura y que todos la puedan pasar bien”, señaló.

En el evento participarán 23 cerveceros sinaloenses con al menos un tipo de cerveza artesanal, por lo que el abanico de opciones es enorme.

La cita es en Omi Cafe, a un costado de la Torre 120, a partir de las 3:00 de la tarde y hasta las 12:00 de la noche.

Durante mucho tiempo, los cerveceros habían solicitado este evento, el cual vendrá a impulsar esta industria y posicionar al estado de Sinaloa como productor de cerveza artesanal de calidad, dijo Christian Noé Palazuelos Félix, organizador del evento y representante de los cerveceros.

“Sinaloa Beer Fest nace de una necesidad de exponentes cerveceros independientes que son grandes expositores, personas que quieren emprender un nuevo negocio, es precisamente para que la gente los conozca y pueda degustar toda la cerveza que pueden hacer ellos, porque la cerveza no sólo es alcohol, no solamente es fiesta, no sólo es beber, la cerveza independiente es toda una experiencia y precisamente eso es lo que vamos a vender este sábado”.

“Sinaloa es cervecero, apoyen lo local, estos cerveceros tienen mucho batallando, tenemos mucho tiempo queriendo sobre salir y exponer”, expresó.

Esta es la segunda edición del evento, el año anterior expusieron 12 cervecerías y se tuvo una asistencia de mil personas, ahora serán 23 cerveceros los que expongan y con ello se estima un aumento en la asistencia de hasta dos mil personas.

El director del Instituto Municipal de Cultura, Alonso Ramírez Reyes, explicó que con estos eventos de convivencia familiar, difusión y promoción de la cultura, arte y gastronomía local se avanza en el proceso de eliminar los estigmas de violencia y narco cultura que tiene el municipio de Culiacán.

“Nos ayudan a quitar o erradicar esa etiqueta del municipio de Culiacán de que es un municipio violento, inseguro, sino todo lo contrario, es un municipio que tiene una gran participación de la gente y que podamos posicionarnos en otros países como una ciudad abierta al mundo donde hay un gran desarrollo económico y artístico”, explicó.