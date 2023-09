CULIACÁN._ Movimiento Ciudadano dejó las puertas abiertas en Sinaloa a los tres diputados locales del Partido Revolucionario Institucional en proceso de expulsión, Ricardo Madrid Pérez, Cinthia Valenzuela Langarica y Concepción Zazueta Castro.

“Conozco a los tres, desde mi punto de vista se me hacen buenas personas, buenos funcionarios, buenos políticos, creo que hasta el momento han cumplido con su responsabilidad... obviamente los tres, si así lo desean, tienen las puertas abiertas de Movimiento Ciudadano”, expresó Sergio Torres Félix, presidente estatal del partido.

“La política no es necesariamente estar peleados, es para servir a la gente, cumplir con tu encomienda, para dar resultados... no podemos dejar que la política divida, que aleje a la gente, no, simplemente cada quien cumpliendo con su responsabilidad”.