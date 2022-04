Melesio Cuén afirma que adultos mayores están acudiendo por cuartas dosis, pero no es oficial

Aunque no es oficial de acuerdo a las normas y lineamientos hay adultos mayores que se están aplicando la cuarta dosis de vacuna contra Covid-19, confirmó el Secretario de Salud Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“No es oficial, sin embargo en este proceso, en este programa de vacunación intensa que se está llevando a cabo, únicamente llegando con la credencial de elector ya se le aplica”, comentó.

“Ya esta semana están cumpliendo cuatro meses, desde mi punto de vista la gente va, es a la confianza de la gente, a la gente no les pedimos su certificado de vacunación, les pedimos únicamente una identificación de preferencia la credencial de elector. Yo estoy seguro que sí están llegando, me consta hay amigos míos que me dicen, yo no estoy en las brigadas de vacunación, pero yo les digo no pasa nada”.

El Secretario de Salud señaló que no se sabe cuantas personas son las que se les ha aplicado una cuarta dosis, ya que si llegan a un punto se aplicación y solicitan la cuarta dosis, no se les aplica.

“En un principio se dijo que hasta con un mes, dos meses, sin embargo no tenemos en el lineamiento todavía con nosotros vayamos con las personas, sobre todo adultos mayores que ya cumplieron los cuatro meses”, dijo.

Sobre la inmunidad que puede dar una cuarta dosis, Cuén Ojeda señaló que no se tiene información certera.

“No sabemos, a lo mejor puede ser para toda la vida, porque nosotros hemos encontrado que la concentración de anticuerpos en el tiempo baja y llega un momento en el que ya no hay protección contra la enfermedad, entonces así como se calculó con el tiempo, que cada año hay que aplicarnos la de la influenza”, dijo.

“Los científicos están estudiando en este momento este agente infeccioso, están estudiando para ver casa cuanto tiempo va a aplicar la vacuna, por lo pronto vamos por la cuarta, porqué cuatro, porque ya pasaron un número de meses y puede bajar la concentración después de la cuarta va a aumentar, pero después va a tender a la baja a lo mejor es para toda la vida, no sabemos”, señaló.