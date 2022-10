Merary Villegas asegura que su dirigencia en Morena no será ‘tapadera’ de nadie

CULIACÁN._ Su dirigencia no será tapadera de nadie, si algún morenista está incurriendo en actos legales por malas acciones será juzgado, señaló la dirigente de Morena en Sinaloa, Merary Villegas Sánchez.

“Y ahora vuelvo a hacer precisión en esto las y los morenistas no tenemos porque, digamos simular o taparnos con una cobija de la corrupción a todos, tenemos que ser congruentes siempre con lo que estamos diciendo y con lo que estamos haciendo”.

“Y en ese sentido está dirigencia no será tapadera de nadie, si hay actos legales que se comprueben, porque tampoco le vamos a apostar a la politiquería, si hay actos de responsabilidad legales que fundamenten el mal actuar de compañeras y compañeros, será la Comisión de Honestidad y Justicia quien tendrá que determinar si ese compañero o compañera permanece en las filas de Morena o no”, dijo.

Como dirigente de Morena dijo que está en contra de que se den juicios a priori sin antes tener los argumentos legales para poder así emitir una opinión o postura responsable respecto al tema.

Sobre el caso de las cuentas públicas que están suspendidas, entre ellas la del Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y el posible daño patrimonial de 60 millones de pesos por la compra de luminarias en dicho municipio, recursos que no se han podido reponer, hizo un llamado a todos los morenistas que están ejerciendo una responsabilidad política al frente de los distintos cargos en Sinaloa.

“Hay un proceso que está corriendo, es un proceso legal que hay que dejar correr, hay una observación por parte de la Auditoría Superior del Estado, ya se está investigando el caso, hay que dejar que la autoridad competente dé una resolución no hay porqué adelantarnos a dar juicios sin tener realmente los elementos que la autoridad va a proporcionar a esto”, dijo.

Recordó que los tres principios de Morena son muy claros: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Quien se desprenda o violente estos principios de nuestro partido, pues están las instancias partidarias para juzgar si efectivamente han violentado o no, nuestros principios por lo cual genere un motivo de expulsión, está la Comisión de Honestidad y Justicia al interior de Morena, que es la encargada de emitir una resolución respecto a compañeras y compañeros, que no ha tenido una conducta honorable al frente de sus cargos”, expresó.

“Entonces específicamente en el tema de las cuentas públicas ahorita entiendo que el Congreso del Estado, la Comisión de Fiscalización es la que está precisamente analizando estas observaciones que la ASE ya emitió respecto a las cuentas públicas municipales”, señaló.