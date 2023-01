Mesa Directiva del Congreso no está facultada para restringir acceso a la prensa, refuta Ricardo Madrid

El presidente de la Mesa Directiva el Diputado por el PRI, Ricardo Madrid Pérez, afirmó que este órgano del Congreso del Estado no está facultada para imponer restricciones a la prensa al interior del Palacio Legislativo.

“No es una facultad de la Mesa Directiva esa parte, personal administrativo, el personal, y lo marca la Ley Orgánica, depende de la Secretaría General pero, por supuesto que como diputados tenemos la obligación de ver y velar por el buen funcionamiento de una Legislatura donde somos parte”, señaló el Legislador.

“No existe ninguna restricción por parte de la Mesa Directiva, al contrario, creo que siempre que tengamos la posibilidad de atender a los medios, a la ciudadanía, a cualquier persona, hay que hacerlo”.

Este jueves Noroeste publicó una nota en la que se evidenció las restricciones impuestas a la prensa al interior del Congreso del Estado, como no poder acceder al edificio donde están las oficinas de la presidencia de la Mesa Directiva; de la Junta de Coordinación Política, encabezada por el morenista Feliciano Castro Meléndrez; de la Comisión de Hacienda, liderada por el morenista Jesús Ibarra Ramos; y de la Comisión de Fiscalización, presidida por el priista Sergio Mario Arredondo.

“No estoy de acuerdo, no tenía conocimiento de esta situación, realmente ayer en el momento que me entero pues inmediatamente fue para mí una sorpresa”, afirmó Madrid Pérez.

“Por supuesto que pues tiene que haber o puede haber cualquier control de accesos, de entrada, salidas, eso es normal, pero nunca una restricción, y también o tampoco más bien, que los mismos diputados no nos enteremos que existe la solicitud de cualquier persona, en este caso de algún compañero de los medios”.

Madrid Pérez agregó que las restricciones a la prensa al interior del Congreso es un tema que deben platicar al interior de la Junta de Coordinación Política para conocer el razonamiento de porqué están restringiendo el paso a esa área.

“Estoy de acuerdo que existan los controles, en que existan toda una... es normal, eso pasa siempre, pero no una restricción”, expuso.

Además de la restricción al acceso a dicho edificio, camarógrafos y reporteros gráficos de medios de comunicación no pueden ingresar al área de curules durante las sesiones del Congreso, lo que sí era permitido en legislaturas anteriores.

“Creo que tenemos que ver muy bien un protocolo adecuado para que los medios, los compañeros puedan hacer su trabajo de forma adecuada, ¿cómo debe de funcionar? Tenemos que verlo”, detalló el Diputado local.

“Debemos entrar a esa revisión y, categóricamente, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en que se restrinja, claro que tiene que haber los controles adecuados, llevar un seguimiento, sí, pero nunca restringir, no estoy de acuerdo y te lo reitero”.