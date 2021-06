Mexicanos llegaron a un hartazgo en la forma de hacer política corrupta: Sociólogo

Los mexicanos llegaron a un hartazgo en la forma de hacer política corrupta en el país, es por eso que Morena ganó la mayoría de los estados, alcaldías y diputaciones el 6 de junio, opinó Tomás Guevara Martínez, sociólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El catedrático de la UAS indicó que actualmente partidos como el PRI y PAN, están muy desgastados por la ciudadanía, es por eso que en las urnas, se vieron estos resultados tan favorables para Morena y a sus aliados.

“Yo creo que hay un desgaste muy fuerte de los partidos que han mantenido una hegemonía por la vía del control, yo creo que ya, hay muchas cosas que están influyendo aquí, hay muchos factores, como por ejemplo la cuestión de la globalización, el rol de las redes sociales, ahora uno puede ver un video de lo que está pasando en Europa, así como lo que pasa en México, es decir, la gente está más enterada de lo que pasa en la actualidad”, explicó.

“Los mexicanos llegamos a un hartazgo respecto a la forma de hacer política coludida con la corrupción, y que no veíamos antes, y que hasta ahora que ha habido una llegada de otro grupo político al poder, empiezan a salir y emerger todas estas personalidades que fueron gobernantes de hace poco, y ahora resulta que estaban coludidos funcionarios de primer nivel, secretarios de seguridad en temas de corrupción”, añadió.

Para Guevara Martínez el mexicano se dio cuenta de la realidad del país, es por eso que decidió darle una oportunidad a otra corriente política, y que a tres años de su primer triunfo, hoy refrenda esa confianza.

“Realmente es como si nos hubieran quitado una venda de los ojos, ahora estamos viendo el país que realmente nos estábamos convirtiendo, lo que éramos, un país lleno de pobres, cuarenta y tantos millones de pobres, y veinte y tantos en pobreza extrema, y por el contrario, diez u ocho familias de las más adineradas”, expresó.

El sociólogo reconoció que en el país son importantes los contrapesos, sin embargo la oposición no ha sabido serlo, se ha centrado en solo votar en contra de las políticas de Morena, en lugar de elaborar un discurso político-democrático que pueda convencer al electorado.

“Lo que se necesita es que la oposición elabore un discurso precisamente democrático, que se integre como contrapeso, no para contravenir un proyecto de desarrollo y beneficio para los mexicanos, sino para enriquecerlo con estrategias, el contrapeso no quiere decir estar en contra”, indicó.

“El contrapeso se refiere a una postura que abra la discusión y que democratice las decisiones, y no que nosotros por no tener oposición, pues hagan lo que quieran, yo sí pienso que el verdadero contrapeso, es cuando se construye un discurso y una alternativa real para el país”, agregó.

“Yo, bienvenido el contrapeso, por supuesto que beneficia mucho y por supuesto que Morena no es la panacea, no, por supuesto que no y hay ejemplos de que en Morena se han equivocado en muchas cosas, pero el contrapeso no es votar contra lo que proponga Morena, solo porque ellos lo proponen, eso no es contrapeso, eso no es ser oposición”, profundizó.