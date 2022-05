Mi hijo renunció porque no le pareció justo que el Gobernador tratara de hacerme daño: Estrada Ferreiro

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aclaró que la decisión que su hijo Jesús Manuel Estrada López, de renunciar a seguir trabajando en el equipo del Gobernador Rubén Rocha Moya fue personal, porque le pareció injusto seguir a pesar de que le trataran de hacer daño a su padre.

En la conferencia de prensa del miércoles, después de entregar uniformes a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a Estrada Ferreiro le pidieron aclarar que su renuncia no fue un disfraz para esconder que lo hayan hecho renunciar.

“Quiero decirles que lo consultó conmigo varias veces, desde que todo esto empezó, y le dije: es tu criterio, ¿quién te ofreció el trabajo? - El Gobernador... y cierto sí, me consta porque fue delante de mi que se lo ofreció, tanto que un día le dije al Gobernador yo, antes de que lo nombrara: le voy a pedir en un favor, que si me lo va a enredar a mi hijo en un puesto público, que no sea en uno donde maneje dinero, donde maneje recursos, ni tenga que autorizar permisos o licencias de algo, porque no quiero que me lo dañen en su persona, en su imagen, o en su familia... seguramente, cuando lo acusan a uno de algo, el ataque es para uno”, detalló.

“Y me dijo textualmente: mira, no me esté limitando, tengo muchos problemas, se me hace un cochinero en Educación, se me hace un cochinero en Salud, yo quiero alguien que me cuide, cuando todavía había una relación importante, yo lo he dicho muchas veces, como de familia, porque él conoce a mis hijos, perfectamente bien como yo conozco a los de él, pero nunca pensé que con lo que estamos viviendo, parece que somos enemigos, yo no soy enemigo de él, todo lo que he dicho en los medios, en declaraciones, a pregunta de ustedes, son respuestas que doy de cosas que el señor Gobernador dio antes de que yo hablara, que yo únicamente me defiendo de lo que me están acusando”.

El 6 de diciembre de 2021, Estrada López rindió protesta como Director General del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social pero en los últimos meses, las declaraciones, acusaciones y reproches y hasta amenazas entre el Gobernador y el Presidente Municipal de Culiacán han subido de tono, tanto que ahora mismo en el Congreso del Estado hay un procedimiento de juicio política iniciado y seis denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra Estrada Ferreiro y sus funcionarios por posibles actos de corrupción y abuso de autoridad.

“... él se dio cuenta, así me lo dijo, de que esto no era limpio, que no era una cosa de apreciaciones, él es abogado también, él no es tonto, él sabe de qué se trata todo esto, y que no le parecía justo estar trabajando para un Gobernador que estaba tratando de hacerme daño”, detalló.