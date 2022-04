Miles salen a votar por que siga López Obrador; adultos mayores defienden al presidente

“De 20 uno dice que no”, grita desde dentro del Cedi uno de los funcionarios de casilla. Pasan unos segundos y de nuevo rompe el silencio del conteo callado del que son cómplices los otros tres. “De 30, uno dice que no. Todos los demás que siga AMLO”, agrega. Lo mismo parece ocurrir en otras casillas en que las que cada una se fusionaron hasta ocho secciones desde la última jornada electoral en Culiacán.

Es evidente que son más los que quieren que siga Andrés Manuel López Obrador ( )

Hay alguien que saca la boleta impresa con letras rosas de la urna despanzurrada que tenía una tapa que decía Revocación de Mandato. Se la pasa al de su derecha si es “Que siga”, al de la izquierda si dice “Que no siga”. Y al frente, a la mesa, la que está anulada. Los números, aún sin estar rayados con una crayola en el cartel, o de pluma en el acta, les provocan sonrisas desde el cálculo en la mente. Es evidente que son más los que quieren que siga Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República. Sin embargo hay otros números que no ofrecen una buena noticia: de casi una docena que se visitaron en un recorrido cerca del cierre, ninguna superaba el 20 por ciento de la participación; es decir, más allá de que ganara o no, la participación mínima no estaba ni cerca de alcanzarse para convertir el ejercicio en un acto jurídicamente útil. Pero quienes acudieron a las urnas, desde temprano, tenían otras aspiraciones, otras cosas qué decir durante su participación.

Inés González, maestro jubilado de primaria ( )

El reclamo de Inés González, por la organización Como Inés González, quien unos minutos antes de que el Gobernador Rubén Rocha Moya llegó a emitir su voto en las instalaciones del Instituto Senda, salía molesto con la organización.Tuvo la suerte de llegar antes de las ocho de la mañana, pero vio cómo le cambiaron las reglas, de que ahora no vale la fila, sino que se pasara primero el que tenga un apellido con las primeras letras. Inés, un maestro jubilado de 62 años, acudió a votar y levantar la voz por lo que no le gustaba. “Llegue antes de las ocho. Supuestamente empezamos a hacer cola, y ahora nos salen con que es por apellidos”, expresó con cierta indignación, poco después de las ocho de la mañana. “Ahí hay gente que llegaron bien temprano, pero ¿qué es lo que pasó? Se van a esperar hasta el último, porque es por apellido. Hubieran avisado y ahí se llega más tarde. Si, por el apellido, pero cosa que no es justo. Primero, porque la cola se debe respetar, es la tradición, y pues hubieran avisado”. Luego se le preguntó por la razón que lo motivó a salir a votar. “No pues la realidad, que hemos vivido muchos años, pero ya estamos agarrando más conciencia, bueno, conciencia teníamos, pero oprimía”, explicó. “Yo soy maestro, pero ya jubilado y no podía hacer nada uno; ahí teníamos a los caciques del sindicato y a las autoridades, no podía hacer nada uno, porque lo señalaban, y ahora es diferente”. Inés asegura que hay un cambio, que aunque todavía falta ya se empieza a notar. “Estamos viendo un cambio, no se ha visto completamente, pero se ve algo”, expresó.” Se ve que a la gente se le ayuda, no como antes, a la gente no se le reprime, a la gente no se le agrede como antes que había un mitin y los granaderos y eso, o sea, ahora es diferente”.

Casi todo el periodismo está en contra de López Obrador, dijo Roberto ( )

La animadversión de los medios: déjenlo trabajar Inés tomó viada. “Hasta insultan a la máxima autoridad y antes callados la boca: la prensa, todo es para decir está bueno, pero que sea para la gente, para todos”, señala.Y luego es interrumpido por Roberto Bernal, un hombre de 74 años, que recién había dejado la boleta en la urna. “Ustedes como trabajadores de periódicos, casi todo el periodismo está en contra de López Obrador”, dijo a rajatabla. N ¿Usted ve un sesgo? Si, y del INE hay muchos intereses privados para que no llegue al poder, bueno, ya llegó, pero no lo dejan desempeñar y cumplir su función . Y lo está haciendo, con muchos obstáculos. Roberto está molesto también, pero no explica con calma. Luego señala que hasta el embajador de los Estados Unidos tiene un interés con los diputados de oposición.“¿Qué quiere decir eso? Que están interesados en los recursos naturales de México”, dice y luego sigue su camino.

Benita Castro Inzunza, de 91 años. ( )

Otra muestra de confianza para AMLO Como en las casillas instaladas en el CEDI de La Campiña, había personas emocionadas con su sola participación. Armando Cuadras llegó poco después de las nueve de la mañana a la casilla especial que se colocó en la cancha acústica del Centro Cívico Constitución. Pero no llegó al lugar donde él votaría, sino para llevar a su mamá Benita Castro Inzunza, de 91 años. “Me parece bien, me parece muy bien que haya esa consulta, para que haya confianza de que el Presidente esté apoyado por la gente y sobre todo por lo sucesivo, por lo que viene, que haya esa posibilidad de que si no funciona un gobernante, que haya la posibilidad de cambiarlo”, dijo Armando, quien tiene 60 años. “Mi mamá viene de Angostura, mi mamá está radicando aquí, pero su credencial es de Angostura... Yo vengo a traerla a que vote, ella está muy de acuerdo en que se quede el señor Presidente”. A Benita Castro Inzunza se le preguntó directamente si qué pensaba sobre la jornada. “Que está bien, que siga el Presidente”, señaló. Armando aseguró desear que hubiera una mayor participación. “... pero hasta esta ahora no se ve tantas cómo cuando son las jornadas normales. Vamos a ver qué pasa al ratito”, expresó. No estaba errado. Por la tarde los números llevaban ese sentido.En un recorrido realizado por Noroeste, desde un par de horas antes del cierre, se pudo comprobar que algunas casillas electorales registraban poco más del 10 por ciento de participación. Un caso fue la casilla 1217 ubicada en la escuela primaria Justo Sierra en la colonia Los Mezcales, que con las más de tres mil boletas con que inició la jornada, sumó apenas 430 boletas en participación, cerca de un 12 por ciento de participación. Otro caso fue el de la casilla ubicada en el DIF 6 de Enero, que inició la jornada con 3 mil 180 boletas y registró 550 votos a hora y media de que finalizara la jornada, con lo que apenas alcanzó un 17 por ciento de participación. En el CEDI cerraron con la misma tendencia: de mil 773 boletas con que iniciaron la jornada, se usaron 250; de mil 761, 230; de mil 771, se usaron 272.

La condición de salud de Ernesto no es la mejor ( )