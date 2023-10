Militantes de Morena expresaron inconformidad con la adhesión de ex priistas al movimiento de respaldo de la virtual candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo; afirman restará fuerza al partido e incrementar el abstencionismo en las elecciones del 2024.

En conferencia de prensa reprobaron la estrategia de añadir a los nuevos simpatizantes de la coordinadora por la defensa de la Cuarta Transformación, argumentando que el Movimiento Regeneración Nacional cuenta con fuerza suficiente a nivel estado, como en la República, para vencer en la carrera presidencial.

“Nuestra coordinadora presidenta Claudia Sheinbaum establece que quiere arriba de los 30 millones, más todavía de la cantidad que nuestro Presidente obtuvo en 2018, pero bajo esta circunstancia yo creo que va a ser muy difícil”, opinó Luis Medina Morales.

“Son muy cuestionables todas estas personas que en algún momento presentó o impusieron y yo creo que no era necesario esta situación porque Morena es una marca que con los mismos miembros activos puede dar la batalla sin necesidad de gente externa, nos están haciendo a un lado y el morenismo está reaccionando”.

Los denunciantes indicaron que la líder de Morena Sinaloa, Merary Villegas Sánchez, aseguró que los procesos de militancia y elección popular seguirían lo establecido en los estatutos existentes y próximas convocatorias.

Medina Morales acusó que las encuestas para integrar ex priistas al partido, y quienes aspiren a cargos políticos en la función pública, favorecerán a quienes ejercieron la función pública cuando militaban en la oposición, dejando de lado a morenistas de la sociedad civil.

“Es una manera muy sutil de sacarnos de la contienda a nosotros para un puesto de elección popular, pero vamos a estar presentes en la elaboración de esas preguntas, van a ser muy amañadas, van a ser muy tendenciosas, y estas personas obviamente van a arrasar, porque si preguntan ‘¿lo conoces o no lo conoces? Pues todos los van a conocer, pero no van a decir ¿qué idea o qué concepto tienes de estas personas? Porque van a salir reprobados”, dijo.

Manifestaron su inconformidad en un documento que fue firmado por simpatizantes en desacuerdo con la estrategia de inclusión del partido nacional, luego fue entregado en el Comité Estatal de Morena, de acuerdo con palabras del militante Jorge García Lizarraga.

El escrito versa que la adhesión conducirá a la resta de la fuerza política originando la división y la resta de votos por parte de la militancia y simpatizantes del proyecto de la 4T, incrementando el abstencionismo en las elecciones del 2024, favoreciendo a la oposición neoliberal.

“Abona al divisionismo, al entreguismo, al chapulinismo y al influyentismo”, sostuvo García Lizarraga.

La señala como una violación a los estatutos de Morena en eñ artículo tercero y sexto Bis, que dice “el rechazo de acuerdos o negociaciones políticas o pragmáticas, y de conveniencia con grupo de interés o de poder”, también dice “se excluirá a personas cuya trayectoria de quienes aspiren a la candidatura de un cargo interno o de elecciones popular tengan antecedentes políticos, atributos éticos y afinidad en contra de las causas del propio partido”.

En el pliego solicitan incluir a miembros de la base morenista en lugar de políticos que pertenecieron a otros grupos políticos adversarios a Morena,

“Que incluyan activistas, a compañeros que han estado desde los inicios de este movimiento”, pidió García.

Además, exhortó al Comité Directivo Estatal implementar Comités Ejecutivos en los 18 municipios de Sinaloa, especialmente en aquellos donde los candidatos de Morena no fueron electos para presidir la Presidencia Municipal.

“Cosalá, San ignacio, Choix que son municipios donde se tiene que trabajar con Morena porque ahí no está gobernado Morena, o no fueron electos directamente Morena a los dirigentes que están ejerciendo el poder ahí”.

También exigió transparencia sobre los recursos públicos estatales destinados al organismo guinda, ya que supuestamente no se utiliza en dichos comités.

“Que no se repita esas coaliciones que se llevaron a cabo en el 2021 que ya sabemos el desenlace que tuvo y no voy a decir nombres, no necesitamos nosotros como movimiento agregar a personas de reputación comprobada porque tenemos todo para poder ganar, para poder presentarnos limpiamente ante la sociedad en un proceso electoral”.

En las elecciones estatales del 2021, Rubén Rocha Moya ganó la gubernatura de Sinaloa con 624 mil 225 votos a favor de la coalición Morena-PAS.

Actualmente el líder del Partido Sinaloense, Hector Melesio Cuen Ojeda acusa ser víctima de persecución política por el Gobierno que preside Rocha; el político está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica por presunto enriquecimiento inexplicable.

Además, su hijo Héctor Melesio Cuén Díaz está involucrado en procedimientos penales por ejercicio indebido del servicio público y por supuestas negociaciones ilícitas.