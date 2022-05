Militares, sin formación para hacer trabajo preventivo, advierte Loza Ochoa sobre operación del Ejército en Culiacán

Ante la llegada de más de 200 elementos del ejército a Culiacán con el objetivo de inhibir y reducir los homicidios en Sinaloa, el defensor de los derechos humanos, Óscar Loza Ochoa señaló que el ejército no tiene formación para realizar trabajos en materia de prevención.

“La formación de los elementos del ejército no es para desarrollar trabajos de carácter preventivos, los policías son quienes se forman para realizar un trabajo de prevención”, expresó.

El fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa comentó que la militarización en las calles no generará una baja en los índices de violencia y homicidios sino que aumentarán las quejas en cuanto al manejo y percepción de la seguridad.

“Todo mundo desea y particularmente yo deseamos que nos vaya bien, pero yo estoy convencido de que las estadísticas (de homicidios) no van a cambiar porque se presente esta fuerza de carácter militar en la región nuestra”, lamentó.

“La presencia (de los militares) puede llevar a que se multipliquen las quejas de parte de la ciudadanía respecto a su actuar (...) el paisaje urbano se verá con la huella del paso de más patrullas del ejército por diferentes partes de la ciudad”, expresó.

Óscar Losa explicó que las acciones del Gobernador, Rubén Rocha Moya para mantener la seguridad y reducir el índice de violencia en el estado se bifurcan del compromiso que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno de crear un cuerpo de seguridad solamente de civiles.

“En un país donde hemos presumido que el estado de derechos democrático ha tomado mayor cuerpo a partir de 2018, esto no va a tono con lo que se ha presumido, no se ha podido cumplir con un compromiso que el propio presidente hizo en 2018”, expresó Losa Ochoa.

“Se está incumpliendo y se está entrando a una situación de desesperación porque no para la cuestión del crimen y se están tomando medidas que no concuerdan con el perfil civil que debe tener la autoridad que no sólo investiga sino la preventiva en todo el país”, sostuvo.