“Ahí caí en cuenta de que estaba buscando un amigo fuerte para que me ayudara, me volví uno de ellos”.

“Antes me gritaban, ahora me rodean niños diciendo, ‘Cuándo vas a venir, haz un truco’, y así y contrarresta mi súper baja autoestima donde siento que no le soy útil a nadie, no causo ningún efecto en nadie. Me hace sentir especial”.

“He aprendido yo solo, me esfuerzo hasta tal punto que cuando siento que me voy a quemar o me quemo, marco ahí mi límite, entonces procuro no esforzarme tanto”.

Pulmón marcado por su empleo

Sin embargo, comenta que el recuerdo feliz de su empleo también lo lleva en una marca situada en su pulmón derecho, derivado de una neumonía etapa uno provocada por el uso habitual de la gasolina que mantiene en su boca durante los minutos de espectáculo en las noches de trabajo.