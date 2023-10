CULIACÁN._ En Morena las puertas se mantienen abiertas a aquellos que sumen elementos positivos al partido, aseguró la líder del partido en Sinaloa, Merary Villegas Sánchez.

Esta respuesta fue dirigida a los morenistas que han externado su inconformidad de integrar al movimiento de la Cuarta Transformación a políticos que recientemente pertenecían a partidos contrarios a Morena.

“Vamos a ser respetuosos de cada uno de los compañeros. No seríamos capaces de cortar la libertad ni pedirles que cambien su mentalidad, pero sí les pediría que entendiéramos en los momentos políticos en los que nos encontramos y que demos ese voto de confianza a la estrategia nacional, que ya está puesto en marcha”, mencionó Villegas Sánchez.

“Morena desde su fundación ha sido un partido político de puertas abiertas y así va a continuar, pese a si nos gusta o no a algunos. Morena va a seguir siendo el instrumento de lucha del pueblo para acceder a la justicia”.

El 23 de septiembre, en un evento con Claudia Sheinbaum en Culiacán, un grupo de ex priistas, ex panistas y personajes públicos se sumó a la Cuarta Transformación al firmar un acuerdo en el que se comprometen a trabajar a favor de que la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sea la próxima Presidenta de la República.

A raíz de ese acuerdo han surgido manifestaciones por parte de morenistas que se dicen en contra de esta estrategia.

El 7 de octubre, un grupo de personas fundadoras de Morena en Sinaloa criticaron este acuerdo.

“Es por eso que en Morena no debe haber cabida ni debe existir la más mínima posibilidad de aceptar a personajes para puestos de elección popular a aquellos que solo han manchado la política en México”, dijo Jorge García Lizárraga.

Sobre estos señalamiento, Villegas Sánchez concluyó que las personas inconformes con el acuerdo temen que se les otorgue candidaturas a los recién llegados al partido.

“Mucha de la preocupación que tienen estos compañeros es que temen o creen que ya son los candidatos virtuales de Morena quienes estuvieron firmando este pacto de unidad, y lo vuelvo a expresar, tiene que pasar el filtro más delicado que es el escrutinio público. Para poder siquiera aspirar a ser candidatos por Morena se van a tener que someter al escrutinio público, la gente va a tener que opinar”. mencionó.

Sobre las candidaturas a nuevos simpatizantes de Morena, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que sí pueden representar al partido en las elecciones de 2024.

“Este es un movimiento muy plural. Tienen derecho como cualquier otro”, dijo el 25 de septiembre.

“Eso supone una afiliación automática aunque no la vean como tal. Ellos pueden ser candidatos y no serlo si no quieren”.