Morena miente y lucra con nuestra salud: Señala Sergio Esquer

“Morena no apoya, Morena miente y manipula”, así lo manifestó el candidato a Diputado Federal por el Distrito 5, Sergio Esquer Peiro, esto con relación a la campaña publicitaria que Morena ha realizado para la compra de vacunas de Covid-19.

Luego de que, Morena y su candidata a Diputada Federal, Yadira Marcos, publicitaron en redes sociales y medios de comunicación que a lo largo del año, devolverán un total de 800 millones de pesos de sus prerrogativas para la compra de vacunas, la iniciativa #SinaloaVerifica determinó que, tal información es engañosa, pues no se puede afirmar que el recurso se va a destinar a la compra de vacunas, pues este es reintegrado a la Tesorería de la Federación.

Sobre ello, Esquer Peiro afirmó que, Morena ha empezado a lucrar con la salud de los mexicanos al difundir información que no es verídica y su única intención es conseguir votos en el proceso electoral.

“Es un tema de manipulación, a mí, en lo personal como ciudadano, no puedes lucrar con la salud, es el bien más importante de nosotros los seres humanos, entonces, si te animas a lucrar con la salud por un fin electoral, ¿Qué nos espera con nuestros derechos?” dijo.

El candidato aclaró que, además de ello, Morena aún no ha concretado la devolución de sus prerrogativas y a pesar de que, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se pronunciaron en contra de esta campaña, su candidata a diputada federal, Yadira Marcos sigue haciéndolo público en redes sociales.

“Ya tomó cartas en el asunto #SinaloaVerifica y efectivamente aquí no puedes proceder ni administrativamente, ni legalmente, es imposible porque cuando regresas esas prerrogativas al gobierno federal, se va a la Tesorería de la Federación y no es que te digan para cuantas vacunas alcanzan, eso es manipulación de los ciudadanos y no se vale”, reiteró.