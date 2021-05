Morena quiere ganar la mayor parte de los puestos de elección en este proceso electoral para seguir echando a perder a México, afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, Senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional, en su visita a Sinaloa.

Acompañado de Claudia Ruiz Massieu Salinas, también Senadora, el priista sostuvo que México en el 2018 perdió el equilibrio que había hace años, es por eso que Morena ha tomado decisiones que han afectado al país de manera importante, es por eso que ve importante que haya pluralidad en el Congreso de la Unión.

“Yo estoy convencido que sin duda a México le hace falta eso que se perdió en el 18, equilibrio, para que no solo una persona decida por todos, y eso pasa por el congreso federal, ¿qué quieren ellos? Seguir llevándose todo y seguir echando a perder a México, tomando estas decisiones equivocadas”, mencionó.

El Secretario de Gobernación en la administración de Enrique Peña Nieto dijo que está convencido de que para la próxima Legislatura habrá más diputados de la Alianza Va por México, esto con la intención de que no se siga aprobando todo lo que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, mande al Congreso de la Unión.

“En las diputaciones federales yo estoy convencido de que va a haber una nueva numeraria en la Cámara de Diputados federal, ya que Morena no será la primera fuerza, por supuesto la alianza será la primera fuerza en la Cámara de Diputados”, subrayó.

Osorio Chong reiteró que es importante que Morena no sea mayoría en las cámaras, ya que ha tomado decisiones que han afectado a la población, como lo es la eliminación del Fonden, que ahora sería muy importante tener esos recursos para mitigar la sequía que está atacando a Sinaloa y el país.

“Por eso es tan importante tener equilibrios en el congreso federal, en la cámara de diputados, para evitar que esto pase de leyes, de reformas, que dañan, dañan de una manera grave. No hemos hablado del Fonden, hay sequía en Sinaloa, ya debería estar llegando un apoyo del Fonden como teníamos antes, hoy no hay recursos, las personas ni siquiera tienen para lo indispensable, para el autoconsumo, ya no digo ni para sacarle provecho al campo, ni para el autoconsumo”, lamentó.