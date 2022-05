$!Morena se mantiene al margen del juicio político contra Estrada Ferreiro, dice delegado estatal

De imparcialidad es la postura de Morena Sinaloa en el proceso de juicio político del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, informó el delegado estatal del partido, Manuel de Jesús Guerrero.

“En tanto el congreso no defina, nosotros nos mantenemos al margen, nosotros no podemos juzgar”, anunció.

Así mismo el delegado de Morena expresó que apoyarán la decisión de las diputadas y diputados del Congreso del Estado independientemente de si es en favor o en contra de que el alcalde siga en el puesto.

“Si el congreso dice `si hay elementos suficientes para que se le juzgue´, nosotros seremos respetuosos de la decisión del congreso, si dice `no, no hay elementos, el licenciado Estrada Ferreiro va a seguir ahí en la presidencia porque no hay elementos´ entonces nosotros respaldamos esa decisión”, explicó Jesús Guerrero.

Abundó en que los funcionarios deben realizar su función para el bienestar de la sociedad y respetar el derecho de las personas.

“Lo que nosotros hemos dicho y lo reiteramos es que todo funcionario tiene que hacer su trabajo en función del respeto hacia los demás y que tiene que ser un funcionario que sirva a la gente”, enfatizó.

“Eso es lo que nosotros les pedimos, respeto a la ciudadanía y que hagan su trabajo, no al 100 sino al 200 por ciento, nosotros tenemos que ser más exigentes con nuestros compañeros que están en los puestos públicos, que lleven adelante los principios de Morena, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, agregó.