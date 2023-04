Morena Sinaloa desplegará una campaña para hacer recorridos en universidades, buscando que jóvenes estudiantes se unan a la estructura política del partido, anunció la dirigente estatal del movimiento Merary Villegas Sánchez.

Esta estrategia de reclutamiento responde a una campaña a nivel nacional, pues en todo el país se aplicará el proceso de captación de jóvenes para integrar la Red Nacional de Universitarios de Morena.

“Recorridos por las universidades para invitar a los jóvenes a que se unan, ahí se va a establecer una coordinación por cada universidad, se va a nombrar a un coordinador estatal de esta Red Nacional de Universitarios con Morena, y a su vez se van a nombrar enlaces de cada una de las universidades en todo el Estado, y estos a su vez van a establecer una coordinación por cada universidad”, explicó la líder morenista.

Villegas Sánchez expuso que existe una coyuntura sobre la presencia de grupos políticos en las universidades autónomas, y que con el reclutamiento de Morena al interior de los campus se busca establecer la participación política de jóvenes.

“Me parece muy oportuna en estos momentos y me parece una muestra de que Morena, nuestro movimiento, sigue organizándose en cada sector, en cada rincón debe de haber ahí grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con empujar estos cambios que todavía a veces se resisten a darse”, dijo.

“El Comité Ejecutivo Nacional nos piden iniciar los trabajos para conformar la red nacional de universitarios de Morena, y digo me parece muy oportuno en estos momentos porque justamente era un tema que veníamos platicando, en donde teníamos la necesidad de como movimiento de iniciar trabajos de organización en el tema de las universidades autónomas”.

Declaró que la presencia de grupos políticos en universidades es una problemática a nivel nacional.

“El tema del cacicazgo, el tema de la negación a la rendición de cuentas, no solamente se ha dado aquí en Sinaloa se ha dado en otros estados de la República”, acusó.

Villegas Sánchez negó que sea contradictorio establecer enlaces partidistas al interior de las universidades, si el objetivo es democratizar las instituciones educativas.

N ¿No es contradictorio buscar a los estudiantes al interior de las universidades cuando se está pretendiendo democratizar, y que las universidades sean totalmente autónomas y apartidistas?

“No, porque estamos promoviendo la participación política de los jóvenes. Nuestro movimiento no es de ahorita, no es a través de esta coyuntura que se da este llamado a las juventudes, es un tema que... incluso si ustedes ven las mañaneras del Presidente constantemente lo menciona: Morena le apuesta a eso, a que haya un relevo generacional verdadero”, respondió.

“Y no, no me parece contradictorio, todo lo contrario, es parte de este proyecto nacional”, defendió.