Sólo dos días antes del segundo debate de las y los candidatos al Senado de la República organizado por el Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, Morena solicitó que este ejercicio se realizara en un teatro, tuviera difusión, mejor iluminación, producción profesional y más asistentes, informó el Vocal Ejecutivo, Jorge Luis Ruelas Miranda.

En entrevista con Noroeste, detalló para tratar el tema, convocaron a una reunión el martes 7 de mayo, es decir, un día después del plazo para que los partidos confirmaran su participación en el segundo debate. Ésta fue alrededor de las 14:00 a las 16:30 horas en la Junta Local Ejecutiva.

“El motivo de la reunión fue la solicitud que recibimos de parte de Morena donde nos pedía hacer ajustes a cosas que nosotros no habíamos decidido, por lo tanto llamamos a quienes habían tomado las decisiones para que ellos lo discutieran y llegaran a un acuerdo”, explicó Ruelas Miranda.

Agregó que parte de las peticiones que hizo Morena como mejor iluminación, trataron de solucionarlo disponiendo de dos lámparas para ello; pero la de conseguir un teatro para ello, no era posible por falta de tiempo y presupuesto del Instituto.

Después de que Morena declinara su participación, el Partido Verde informó que participaría Nubia Ramos en el debate, en vez de Jesús Valdés Palazuelos, como lo confirmaron en un principio, pero a las 12:30 horas de este miércoles, el INE no había sido notificado ni del retiro de esta fórmula para el debate, ni del cambio en su asignación.

Ruelas Miranda informó que no es obligatoria la asistencia a los dos debates organizados por el INE para quienes aspiran al Senado de la República, esta regla solamente aplica para las candidaturas a la Presidencia de la República, por lo tanto, no habrá sanciones para la fórmula de Morena ni de otros partidos que declinen.

Este martes Morena informó que sus candidatos al Senado, Imelda Castro Castro y Enrique Inzunza Cázarez, no participarán en el segundo debate de aspirantes organizado por el INE Sinaloa.

Más tarde, Inzunza Cázarez, acusó a la Junta Local del INE de beneficiar en el estado a la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD.

“Nosotros no decidimos el formato, nosotros no decidimos el orden de las participaciones, nosotros no decidimos la ubicación de cada candidatura en la escena, todo eso fue o sorteado en presencia de ellos o decidido por unanimidad de todos ellos”, refutó Ruelas Miranda.