Movimiento Ciudadano llama a Rocha Moya a reconsiderar el nombramiento de ‘El Químico’ como Secretario de Turismo

Luego de que el Gobernador Rubén Rocha Moya nombrara a Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres como titular de la Secretaría de Turismo, el Dirigente Estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, llamó al mandatario a reconsiderar esta decisión.

“Yo todavía creo que el gobernador pueda reconsiderar esta decisión que ha tomado”, manifestó.

El dirigente calificó este nombramiento como un cinismo desvergonzado de parte del Poder Ejecutivo estatal, así como una ofensa para la ciudadanía de Mazatlán.

“Yo creo que este cinismo desvergonzado desde el tercer piso, no se había visto nunca en la historia política y pública de Sinaloa, ese desaseo, esa ofensa a la sociedad sinaloense, de manera especial, a la sociedad mazatleca, yo creo que no se vale y no se lo merecen”, dijo.

De acuerdo con Sergio Torres, el Gobernador le está dando a “El Químico” una salida “de compañeros de partido” a la denuncia penal que enfrenta por desempeño irregular de la función pública, así como a todos los negocios turbios que hizo como alcalde.

Prueba de ello es que, durante sus casi cuatro años como alcalde, “El Químico” solo se dedicó a hostigar y a pedirles “moches” a muchos empresarios del sector turístico, los cuales ahora se verán más perjudicarlos al tenerlo como Secretario de Turismo.

Asimismo, mencionó que Rocha Moya no pudo pensar en otro funcionario como superior del Subsecretario de Turismo, Fernando Pucheta, quien tiene una mala relación con el ex Alcalde mazatleco y, además han sido contrincantes en dos procesos electorales por la Alcaldía del puerto.

“El Gobernador no ve un perfil de sus funcionarios para tal o cual área, pone a ‘El Químico’ y a un ladito le pone a Pucheta, están peleadísimos, van a estar ‘como perros y gatos’ como se dice vulgarmente y, eso, en detrimento de la actividad turística”, opinó.

El ahora Secretario de Turismo rindió protesta el pasado miércoles tras ser invitado al gabinete por el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

Un día antes, Benítez Torres renunció de manera irrevocable a la Presidencia Municipal de Mazatlán, mientras que Rosario Torres pasó a formar parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del puerto.

Hasta el momento, “El Químico” mantiene una denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía General por presunto daño patrimonial al adjudicar de manera directa la compra de luminarias a la empresa Azteca Lighting, las cuales nunca fueron entregadas.