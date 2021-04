Mueren 9 personas en Semana Santa en Sinaloa; saldo positivo, pero no blanco, considera la SSP

Un saldo de 9 personas sin vida, de las cuales dos se ahogaron, una se broncoaspiró y otras se accidentaron en carretera, fue considerado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa como saldo positivo, pero no blanco; además de que hubo nueve homicidios en Culiacán, cuatro en Mazatlán y uno en Guasave.

Aunado a ello, una persona que fue reportada ahogada en Mazatlán, sin embargo no se contabilizó entre las víctimas, esperando que sea la Fiscalía General del Estado la que diga si fue imprudencial o doloso, pues no hubo registro de que se pidiera apoyo para la persona en el mar.

“A comparación de años pasados consideramos que es un saldo positivo, fue un ejercicio completamente diferente. Por qué fue un ejercicio completamente diferente, porque no solo era salvaguardar la integridad de las personas, sino cuidarlos en el tema sanitario. El año pasado, recordarán, no hubo vacaciones de Semana Santa, no hay un parámetro representativo en este aspecto”, dijo Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la SSP.

De acuerdo con las autoridades, Mazatlán concentró el 50 por ciento del total de la afluencia de Sinaloa con más de 450 mil personas, del 27 de marzo al 4 de abril; seguido de Navolato con 105 mil personas, Ahome con 63 mil visitantes y Culiacán con 37 mil personas.

“Fue una afluencia de alrededor de 893 mil 550 personas que se movilizaron en esta Semana Santa, esto representa un 40 por ciento de lo que se movilizó en el 2019 cuando en el momento fueron poco más de 2 millones de personas, quiere decir que un gran porcentaje de la ciudadanía optó por resguardarse”, dijo Francisco Vega Meza, director de Protección Civil en Sinaloa.

También en el periodo del 27 de marzo al 4 de abril se detuvieron a cuatro personas con tres armas de fuego, así como cuatro vehículos en Altata y Guasave, sumado a 43 personas que infringieron el Bando de Policía y Buen Gobierno, principalmente por ingerir excesivamente bebidas alcohólicas.

Desde Protección Civil y la Secretaría de Seguridad destacaron como positivo cerrar playas al llegar al 50 por ciento de aforo, aún cuando la ciudadanía rehusaba a darse la vuelta y partir del espacio.