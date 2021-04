Mujeres enfrentan machismo y pobreza en su derecho a la información: Sofía Villatoro

Los factores detectados que dificultan el acceso a la información pública en las mujeres son la pobreza, anafalbetismo, miedo, machismo, falta de tiempo y distancias, además del desconocimiento de este derecho, dio a conocer Sofía Villatoro, directora del proyecto “Mujeres y el Derecho a la Información”, de The Center en Guatemala.

La especialista participó con una charla dentro del seminario “Desarrollo de Capacidades para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública”, que lleva a cabo la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública Sinaloa.

Durante la exposición, Sofía Villatoro compartió y dio a conocer los ejemplos de cómo se ha trabajado en este tema en su país, Guatemala, y cómo a través de distintas acciones se ha podido capacitar a mujeres para que tengan el conocimiento sobre qué es el acceso a la información pública y cómo utilizar esa información, ya que dijo existen muchos factores que inhiben las participación de las mujeres para ejercer su derecho.

“Enseñamos cómo la ciudadanía debe hacer uso de los beneficios del acceso a la información pública, como la ciudadanía puede aprovechar, no solo presentar solicitudes de información sino el uso que se le puede dar a la información”, señaló.

“Cuando tenemos la información es como quitarnos una venda, es como abrir una puerta y empezar a hacer uso de esa información y empezar a decir cómo utilizo esto que ya tengo en mis manos y ahora empiezo a hacer toda la gestión y empiezo a buscar el apoyo de organizaciones de sociedad civil o de los programas y las instituciones”.

Villatoro explicó que las mujeres no ejercen de la misma manera su derecho al acceso a la información, debido a los factores anteriormente señalados, por lo cual para contrarrestar esto, lo que se busca es impulsar la legislación sobre leyes en esta temática, estudios para determinar las asimetrías de género en el ejercicio de acceso a la información, además de generar canales de comunicación, entre otros.

Indicó que esto se puedo llevar a cabo con la colaboración del Estado, sociedad civil, cooperantes, academia y medios de comunicación.

Por un lado, dijo, está la brecha digital, que es un obstáculo importante para las mujeres indígenas, así como las instituciones gubernamentales que no han dirigido recursos para incentivar mejoras en las herramientas de acceso a la información.

“Los medios de comunicación exponen cuando las instituciones no están realizando su trabajo y así difunden la situación, además de generar información que puedan servir a las mujeres”, dijo.

Para la especialista, lograr romper esas brechas y que las mujeres puedan ejercer este derecho, es algo que trasciende más allá de hacer una solicitud de información sino que también mejora la vida de las mujeres.

Villatoro indicó los beneficios que se han logrado mediante un proyecto llamado “Las mujeres de Maraxcó”, en Guatemala, donde en el 2017, 35 mujeres se incluyeron como socias, y para el 2018 otras 30 socias se fueron capacitando para tener un total de 65 mujeres capacitadas.

Detalló que de noviembre 2017 a la fecha han realizado 110 solicitudes de acceso a la información pública y a partir de eso obtuvieron becas para 27 estudiantes de bachillerato y 11 de educación básica, así como un total 25 socias lograron tener becas artesanales para comprar materia prima.

Son 10 proyectos productivos y 230 mujeres que cuidan de los proyectos, señaló.

Asimismo, recalcó la importancia de saber acerca de los recursos y programas que existen, ya que muchas veces la población desconoce y no tiene acceso por lo cual no aprovecha estos apoyos.

“Pero también lo que quiero dar a conocer, el mensaje que quiero hacer llegar a toda la audiencia y las autoridades participantes que están acá, es que este tema no es únicamente de las comisiones y los comisionados, no es únicamente de los institutos donde están los presupuestos donde a veces no sabemos si, sí llegan o no llegan a los destinatarios finales o las instancias que tienen a su cargo el tema de transparencia y acceso a la información, este tema es de todas y de todos y verlo como una herramienta que abre puertas”, puntualizó.