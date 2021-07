Municipios sinaloenses incumplieron en entregar la información que pidió el Congreso sobre recurso para policías

Solo seis de los 18 municipios, más el Gobierno de Sinaloa, enviaron la información sobre el impacto presupuestal, es decir, los recursos que se necesitan para pagar retroactivos a las viudas de policías, lo cual fue una solicitud en la mesa de trabajo para resolver las observaciones a la Ley de Seguridad.

El acuerdo con el que cumplieron solo el 33 por ciento de los municipios, fue que a más tardar el día miércoles 30 de junio se haría llegar por los municipios y Gobierno estatal al Congreso un informe de la evaluación presupuestal que implican las reformas aprobadas a la Ley de Seguridad Pública, la cual fue observada por el Ejecutivo.

“Solamente seis municipios y Gobierno del Estado mandó una explicación muy general de lo que se solicitó”, dijo José Rosario Romero López, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, explicando que serán las comisiones las que decidan qué procede con los 12 municipios que incumplieron con hacer llegar esta información para poder resolver la cuestión de retroactividad, que es a lo que Quirino Ordaz Coppel hizo que no aprobara el decreto 645.

“Van a seguir buscando más información que permita renovar el dictamen”, dijo sobre el trabajo que tienen todavía por hacer las comisiones de Fiscalización, Justicia y Seguridad, esperando que sea la siguiente semana en que se reúnan y resuelvan, lo cual estará sujeto a que lo acepten las viudas de policías.

Lo medular del Decreto 645 es que a las viudas de las y los policías caídos se les pague el 100 por ciento de la pensión, sin importar la razón del fallecimiento del elemento de seguridad o de la antigüedad que tuviera al momento de morir, lo cual, de acuerdo con las y los legisladores, queda intocable, sin embargo, no entra en vigor, pues no se ha publicado y se está trabajando para analizar si, como dice el Gobernador, no es viable por la parte de los recursos.

Los legisladores Marco Antonio Zazueta Zazueta, de la Comisión de Fiscalización; Mario Rafael González Sánchez, de la Comisión de Seguridad; así como Romero López, Presidente de la Jucopo, informaron que la discusión de las observaciones quedó reducida al Artículo 37, que es la parte donde se aplica la retroactividad de las pensiones para las viudas y viudos de policías.

También observaron el hecho de que se etiquetó un recurso de 10 millones de pesos para este grupo, el cual Ordaz Coppel no ha entregado, criticando que para hacer adecuaciones e invertir en publicidad sí ha sido posible.

Mesa de trabajoLa mesa de trabajo para analizar y superar el veto a la Ley de Seguridad se instaló el 21 de junio en el Salón Constituyentes del Congreso de Sinaloa. De parte del Gobierno del Estado participaron el secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta; la subsecretaria de Egresos, Talina López Martínez; el subsecretario de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, Joel Boucieguez Lizárraga, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Jesús Ramón Soto González.

Estuvieron representantes de 13 municipios: Ahome, El Fuerte, Choix, Escuinapa, Elota, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Rosario, Guasave, Navolato y Culiacán. Del municipio de Salvador Alvarado, a esta mesa técnica, acudió su alcaldesa, Pier Angely Camacho Montoya, y también los alcaldes de Elota, Giovani Escobar Manjarrez, y de Choix, Omar Rubén Gil Santini.