Nadia, Octavio y su hija de 2 años padecen la variante Delta de Covid; para la pareja, es su tercer contagio

CULIACÁN._ Nadia Landeros, de 25 años, y Octavio Jiménez, de 22 años, son dos jóvenes que conforman una pequeña familia con su hija de 2 años. A raíz del inicio de la pandemia de Covid-19, los esposos han contraído el virus tres veces, esta última con la variante Delta.

En esta ocasión no solo los contagió a ellos, sino también a su pequeña, por lo que de momento toda la familia está en reposo y aislada, atendiéndose entre ellos mismos y superando esta enfermedad juntos.

Nadia, la madre de la menor, indica que la niña ha presentado síntomas como temperatura alta, dolor de garganta, tos y gripa. La pequeña ya fue atendida en el Hospital Pediátrico.

“A ella la llevamos al Pediátrico y ahí nos dijeron que sí, que sí era Covid y que teníamos que tener mucho cuidado con ella también y estarla checando la oxigenación en el dedito gordo del pie, si no tenemos oxímetro de bebé”, detalla.

Estar los tres infectados por la variante Delta es algo que complica más la situación y las atenciones que se pudieran dar. Nadia señala que la enfermedad y los síntomas a veces golpean más a su esposo, entonces ella sale “al quite” y luego le pegan a él, entonces ella recobra algo de energía y se encarga de ayudarlos.

Nadia relata cómo ha sido su encuentro con el Covid, del que se contagio por primera vez el año pasado cuando inició la pandemia.

“La primera vez que me contagié yo tuve solamente un dolor de cabeza y guardé mi reposo porque en el trabajo me lo pedían, pero nada más, y me volví a contagiar y también fue dolor de cabeza”, detalla.

“Pero ya con esta no sabemos de donde la agarramos, lo que pasó es que yo no sabía que tenía Covid, cuando empecé a notar por mis síntomas, porque a mi suegra también le dio la variante ya hace un mes, y a mí me dio cuando a ella le empezó”.

Con la variante Delta, dice, los primeros síntomas que presentó fueron mal de orín y temperatura, también dolor de garganta y gripa.

“Creo que también te afecta los riñones y fue lo primero que me estaba afectando a mí y no sabía por qué, yo creí que era una infección, pero no, y luego la gripa, pensamos que era una gripa normal”, comenta.

La joven madre señala que después de esto les empezó a dar alta temperatura a los tres, a ella, su esposo y su pequeña hija de 2 años.

Por lo que a partir de que se enteraron de que por tercera vez estaban contagiados, pero ahora de la variante Delta, es que se han mantenido con los cuidados como la medición constante de oxigenación, para checar que los niveles no bajen.

“Estamos preocupados todos entre los tres que no nos vaya a dañar, que no tengamos que ir a un hospital, es el terror que tenemos ahorita, que nos pongamos muy mal y llegar a un hospital”, dice.

A la fecha no saben cuántos días llevan exactamente con el contagio, porque no saben cuándo les inició realmente, pero por el momento a su esposo le dieron dos semanas de descanso en el trabajo.

Actualmente Nadia no está trabajando y se encuentra al cuidado de su hija solamente.

Para los gastos médicos de los tres, expresa que han recibido mucho apoyo por parte de sus familiares y que afortunadamente no han gastado tanto en medicinas, ya que señala son alrededor de 3 mil pesos lo que se ha pagado.

Por parte de su esposo, Octavio, que es fumador, recientemente se tuvo que realizar un tomografía para saber la condición de sus pulmones.

“A mí se me está complicando más, no sé por qué, si yo no soy fumadora, pero ha de ser porque estoy en mi periodo y me encuentro más débil”, agrega Nadia.

“Yo pensé que esto a mí no me iba a dar feo... esto te jode, y si te vuelve a dar te da peor”.

Nadia señala que esto es una experiencia con la que se dieron cuenta que el Covid es una enfermedad con la que no se puede jugar y que la gente no se debe de confiar, que porque piensa que es saludable, no le va a pasar nada.

“Yo tengo una vida saludable y dijo yo: ¿por qué? Ahora una persona que sí está jodida, por eso es que hay mucha persona afectada y muchas muertes”, dice.

Por su parte, Octavio también está viviendo su tercer contagio y como padre de familia dice que esta es una situación difícil de llevar.

“De la primera vez que yo me contagié a esta vez, sí se nota un cambio enorme”, afirma.

Recuerda que en aquel primer contagio los síntomas iniciaron con una temperatura muy alta, pero al día siguiente ya se había bajado esa molestia, pero ya no tenía sentido del gusto ni el olfato. Fue entonces cuando supo que tenía Covid.

Después de haberse recuperado, a los cinco meses volvió a perder el olfato y el gusto y es cuando de nueva cuenta contrajo virus.

“De esas veces a esta que contraje el ‘bicho’, a ahora es muy diferente, porque empecé con una temperatura muy fuerte, sin olfato, sin gusto, mucha fatiga, batallo para respirar, el cuerpo lo sientes como si te hubieran agarrado a golpes”, relata.

Octavio explica que cuando se infectó de la variante Delta fue a la par de su aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Sinovac, por lo que confundió los síntomas con efectos secundarios.

“Empecé con una calentura muy fuerte que hasta botaba en la cama, luego se me quitó y a los días empecé con gripa, ya después se vinieron las molestias más fuertes y mucho cansancio.

“Es muy deprimente ver en general lo que está pasando, pero es más deprimente ver que a tu familia le pase, porque no sabes ni pa’ dónde hacerte y más que te suspendan en el trabajo y uno como padre que es el sustento de la familia y llevar el pan de cada día a la casa.

“Tengo el temor porque con esta variante uno no sabe y me consta porque así como ahorita yo me puedo sentir bien, la mujer se siente mal o al ratito yo caigo otra vez y me siento mal porque ya no ha pasado en estos días”, comenta.

Octavio señala que la prueba que se hizo es la misma del hisopo, pero que ahora en la clínicas ya tienen dada de alta esta variante, por eso es que se detecta, detalla.

La madre de Octavio, de 45 años, hace un mes también se enfermó con la variante y le dieron síntomas muy fuertes, ya que en el tiempo que estuvo enfermaba batallaba para respirar, estaba muy mal.

Señala que después de la enfermedad quedan secuelas muy feas, en lo personal a él, tardó en recuperar el olfato y el gusto, además de una fatiga constante y dolor de huesos.

Para Octavio como padre de familia, al ver a su esposa e hija infectadas es algo que le causa mucha impotencia y tristeza.

“Me siento muy mal porque, te soy sincero, me gustaría que no le esté pasando nada a mi hija y yo pasarlo todo, igual con mi esposa, que a ninguna de las dos les pase nada y lo que vaya a pasar que me pase a mí por un millón, porque yo por ellas me quitaría hasta el taco que tengo en la boca”, manifiesta.