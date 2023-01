Narrativas de mujeres inmersas en el conflicto de ‘Jueves Negro’ deben explorarse, señala académica

CULIACÁN._ Los discursos y narrativas que correspondan a mujeres supervivientes de los hechos violentos registrados el pasado 5 de enero, así como a las mujeres involucradas directamente en el enfrentamiento para la detención de Ovidio Guzmán son válidos y deben explorarse, señaló la académica Anajilda Mondaca Cota.

“Algo que me parece importante y no se ha planteado es la presencia de las mujeres en estos eventos, la presencia de las mujeres no solamente como habitantes de la comunidad de Jesús María que fueron quienes dieron la cara”, destacó la estudiosa del fenómeno del narcotráfico con perspectiva de género.

El pasado 5 de enero elementos militares desplegaron un operativo para detener a Ovidio Guzmán López, señalado líder de la facción Los Menores perteneciente al Cártel del Pacífico.

El enfrentamiento ocurrió en la comunidad de Jesús María, alcanzando a población civil no involucrada, de acuerdo a testimonios de los mismos.

“No hay narrativas sobre la presencia de las mujeres y sobre las afectaciones que tuvieron, incluso sobre la familia del propio Ovidio Guzmán de los que no se sabe nada, entonces me parece importante retomar esa situación de cómo han jugado un papel importante y no se han convertido solo en parte importante como las que vivieron la angustia en el momento en el que fueron atacadas”, expuso Mondaca Cota.

La postura de la académica fue expuesta en el conversatorio ‘Culiacán y la transversalidad cultural del narcotráfico a propósito del segundo Jueves Negro’, organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Destacó que mujeres habitantes de la comunidad de Jesús María han denunciado en medios de comunicación locales que han sido víctimas del conflicto entre militares y civiles armados.

“Lo que ellas han relatado es cómo fueron atacadas e invadidas en sus hogares, no solamente por grupos de la delincuencia organizada sino sobre el mismo ejército. De eso no se ha hablado”, puntualizó.