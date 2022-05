Necesita Bomfilio otra ‘ayudadita’; se arruina la silla de ruedas que le donaron

Bomfilio no puede andar de otra forma que en silla de ruedas.

Por eso su mujer Catalina, de 58 años, lo empuje todos los días desde algún hostal u hotel barato en el centro viejo de Culiacán para descansar y luego buscar su suerte al día siguiente.

Sin embargo, aunque el Club de Leones Culiacán le donó hace semanas una silla de ruedas, ésta se rompió de una de las ruedas y desde entonces Bomfilio se ha caído en varias ocasiones.

“La llanta se quebró. Tenemos algunos tres o cuatro meses con la silla”, recuerda Catalina Flores Rodríguez, quien está casada con Bomfilio desde hace unos seis años.

“Mi intención es que me echen la mano par aconseguir otra silla, porque no me sirve esa”.

Bomfilio Hoclixte Baustista, de 61, era trabajador del campo y hace unos cuatro años, cuando regresó de Guerrero, fue asaltado por un grupo de personas en Villa Juárez, que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo lanzaron a un canal de riego.

Aunque Bomfilio sobrevivió al ataque, pero quedó atado a una silla de ruedas.

Hace unos días, en su camino a pedir ayuda, Catalina sufrió un accidente y la silla de ruedas, quebrada, no soportó a Bomfilio, que cayó al pavimento.

“Los policías me siguieron ayer, me querían echar a la patrulla porque creían que yo lo había tumbado no, le dije, yo no lo tumbé, chéquele la silla, chéquele las llantas”, les dijo.

El matrimonio tiene que buscar ayuda para subsistir, porque es imposible tener un trabao fijo, explicó Catalina, debido a que, por su condición, su marido requiere de un atención permanente, incluso para ir al baño.

“... y y no puedo trabajar a alguna parte de limpieza, porque lo atiendo a él, la gente me grita pinche vieja huevona, pero no saben, apenas uno sabe lo que significa cuidarlo”, expresó.

POR AYUDA

Si desea ayudar a Catalina y Bomfilio, puede llamar al celular 6674 239492.