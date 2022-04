El Secretario de Obras Públicas José Luis Zavala Cabanillas señaló que debe ser revisado el tiempo de licitación en la Ley de Obras, ya que necesitan reducirse.

“Tardamos casi 45 días, entonces si ahorita hacemos una licitación tardaría 45 días en iniciarse la obra, es mucho tiempo entonces necesitamos reducirlo por lo menos a un mes”, explicó.

“Para que el Congreso nos ayude para que se reduzcan los tiempos”, comentó.

Zavala Cabanillas acudió al Congreso del Estado para hacer una revisión en la Ley de Obras Públicas en los puntos que pueden tener mejora. Detalló que en el caso de la contratación de los servicios de obras no hay un procedimiento claro para realizarlo ya que no pueden licitarlos, es nada más por adjudicación directa pero hasta cierto monto.

“Y eso limita para hacer proyectos grandes, pues no tenemos forma de cómo licitarlos, entonces tenemos que estar haciendo por partes y complicando más las cosas”, dijo.

El establecimiento de un proceso para la contratación de los servicios de obra facilitaría más a los constructores y el gobierno sería más expedito en la entrega de anticipos para las obras, aseguró el funcionario estatal.

“También transparentaría mucho el proceso. Definitivamente el proceso está ahorita transparente, si ustedes se fijan, bueno, si siguen la Secretaría se van a dar cuenta que todas las licitaciones aparecen en Facebook y se abren las propuestas en tiempo real en la página de nosotros y por YouTube, entonces tenemos un sistema transparente en la apertura de propuestas pero pues tenemos que seguir empujando lo que es la transparencia y la adjudicación de obra”, abundó.

Otra observación que hicieron en la ley fue la complejidad del Comité de Obras ya que aparece acotada la participación ciudadana a través del órgano del Sistema Estatal Anticorrupción, subrayó Zavala Cabanillas.

“Ellos están amparados para no participar porque al momento de firmar la acción de una obra es copartícipe, entonces queremos que participen pero nada más con voz y no con voto, que esté la comisión que participa los ciudadanos pero que sea no con la responsabilidad de un funcionario porque ellos no perciben un sueldo por eso”, expuso.

En lo que va de la actual administración que inició el 1 de noviembre del 2021, la dependencia ha licitado 14 obras por un monto de 91 millones de pesos, y este viernes abrirá la licitación a siete obras más por 40 millones de pesos.