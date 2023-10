El comunicado establece que la detención fue a petición de vigilantes de la UAS, sin embargo de acuerdo a las imágenes que se han difundido del caso la detención ocurrió en la vía pública y no en las instalaciones de la UAS.

“Mienten, personal de la UAS no les pidió el apoyo, se excedieron en la fuerza, no cumplieron con los protocolos necesarios, atentaron contra la integridad de menores de edad salvaguardada por la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, no hubo un médico legista para determinar que estuvieran intoxicados, fueron acciones irregulares y arbitrarias completamente”, dijo el abogado general de la Universidad, Yamir de Jesús Valdez Álvarez.

Señaló que incluso cuando se hubiese cometido alguna falta al Bando de Policía y Buen Gobierno, por ser menor de edad no debía dársele el mismo trato a los jóvenes que se le da a un delincuente.

De acuerdo a las imágenes que se han difundido en redes sociales de la detención, los elementos de la policía municipal arrestaron a los jóvenes a un costado del Instituto Sinaloense de la Juventud, en el espacio que se encuentra frente a la Plazuela Rosales.

Aunque la detención se realizó el miércoles, fue hasta este jueves que la SSP municipal se posicionó por el tema, pues en redes sociales comenzaron a circular imágenes del caso.

“Esta información es en seguimiento de un video publicado en redes sociales y medios de comunicación, en el cual se muestra el momento de la detención de uno de los estudiantes por parte de agentes preventivos”, informó la SSPM.

De acuerdo a la versión de la Policía Municipal, los elementos asignados a la seguridad del Centro de la ciudad realizaban sus labores diarias, cuando fueron alertados por vigilantes de la UAS y por vecinos de ese sector, sobre algunos jóvenes que estaban provocando conductas antisociales y molestias a personas que pasaban por ese lugar.