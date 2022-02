No atendemos miserias políticas, dice Feliciano Castro por acusaciones de Estrada Ferreiro

El Congreso de Sinaloa no está en pleito con nadie y no atiende miserias políticas, dijo el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, luego de las declaraciones del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en que llama líder de pandilla al Diputado, por la aprobación de una iniciativa que el titular del Ejecutivo municipal consideró que daña la hacienda pública de Culiacán.

“En el Congreso del Estado tenemos la responsabilidad por mandato de la Constitución y de la voluntad popular de cumplirle a Sinaloa. Eso es lo que vamos a atender; no nos vamos a enredar en otras cosas, por lo tanto hay miserias políticas que no atendemos. Vamos para adelante para cumplirle a Sinaloa”, declaró el legislador.

Castro Meléndrez aclaró que no es un asunto personal entre él y el Alcalde de Culiacán, explicando que él no tiene problemas personales con nadie, por lo que las declaraciones las toma como parte de responsabilidad que asumió en el Congreso de responder a la ciudadanía sinaloense.

“No nos vamos a enredar en sus miserias, vamos a tomar las medidas que sean necesarias, le digo al pueblo de Culiacán que nosotros reiteramos nuestro compromiso con los sectores más vulnerables, con pensionados, jubilados, personas con discapacidad y le vamos a cumplir a Culiacán y le vamos a Sinaloa todo tiene su momento”, indicó.

Estrada Ferreiro también acusó a Castro Meléndrez de responder a intereses del Gobernador Rubén Rocha Moya, esto por medio de comunicados en los principales medios de comunicación pagados con recurso del municipio, la molestia es la reforma a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, para garantizar descuentos del 50 por ciento para personas pensionadas, jubiladas, discapacitadas y adultos mayores.

“Por supuesto que al Congreso del Estado, todo mundo, en el marco del derecho y de la ley, le debemos respeto”, manifestó, “nosotros no estamos en pleito, nosotros vamos a cumplir con nuestras facultades, con nuestros compromisos”, agregó el coordinador de Morena en la 64 Legislatura.

“No tengo ninguna duda: al Congreso se le respeta”, señaló el Diputado reiteró que no está de acuerdo con los conceptos y opiniones del Presidente Municipal de Culiacán, no las comparte y reiteró que el Congreso del Estado no va a quedar atrapado en las miserias políticas.

Respecto a la información que se comentó sobre una supuesta denuncia del Presidente municipal de Culiacán en contra de los diputados Adolfo Beltrán Corrales y Pedro Villegas Lobo por el bloqueo de la avenida Álvaro Obregón cuando acompañaron al movimiento de los pepenadores, respondió que en el Congreso ningún diputado le ha comentado, pero de haber una denuncia se revisará.

“Nosotros tenemos el compromiso con el pueblo de Sinaloa y vamos a cumplir con mucha responsabilidad y vamos a hacer valer lo que es el Poder Legislativo, sin duda alguna, pero nosotros estamos en otra dimensión, hay cántaros que tanto bajan al lodo que se rompen y llegan corrientes que los arrastran”, expresó.

En cuanto a la declaración del Gobernador Rubén Rocha Moya, de que el Alcalde de Culiacán es de izquierda por ocasión, Castro Meléndrez manifestó que ya el Gobernador dio su opinión y extendió su reconocimiento al Gobernador como un hombre de izquierda, de toda su vida, dijo.

Para concluir, dijo que no seguirán el juego de Estrada Ferreiro,y que el Congreso del Estado se ha conducido con propiedad institucional, con apego a derecho y con el compromiso con el pueblo.

“Cumplimos con nuestro deber en atención al pueblo, ese es nuestro compromiso, cuando atendimos la iniciativa de los diputados Adolfo Beltrán y Serapio Vargas lo asumimos no en función de respuestas, le cumplimos al pueblo, y le vamos a seguir cumpliendo al pueblo”, finalizó.