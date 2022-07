No descarta Rocha Moya posibilidad de que captura de Caro Quintero genere violencia en Sinaloa

Tras la recaptura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, no descartó la posibilidad de que este hecho traiga consigo actos de violencia en Sinaloa.

Pese a esto, el Gobernador afirmó que no solicitará el apoyo de elementos federales para reforzar la seguridad de la entidad, pues los operativos referentes al tema del narcotráfico los atiende la Fiscalía General de la República.

“Nosotros no vamos a pedir que vengan más fuerzas federales, no creemos, el objetivo que tenía la Fiscalía ya lo ejerció el viernes, no estamos en eso”, dijo.

Rocha Moya reiteró que el Estado cuenta los elementos suficientes para atender cualquier acto de violencia que pueda surgir tras la captura.

Fue el pasado viernes 15 de julio, cuando el narcotraficante fue capturado en el poblado de San Simón, perteneciente al municipio de Choix, por elementos de la Secretaría de Marina