No entrar en dimes y diretes con Estrada Ferreriro, pide Gene Bojórquez

No es la expresión o la forma correcta en que debería referirse Jesús Estrada Ferreiro a quienes integran el Congreso de Sinaloa, opinó el Diputado Gene René Bojórquez Ruiz en referencia al desplegado del Alcalde de Culiacán en medios de comunicación en que critica a algunos actores del Poder Legislativo y las decisiones que se han tomado.

“Nosotros hemos sido respetuosos con él, siempre nos hemos referido a él como el Presidente municipal, el mandatario quien lleva a cabo las decisiones aquí en el municipio y no vamos a caer en ese tipo de juegos en donde entremos en los dimes y diretes entre el Poder Legislativo y el jefe del Ejecutivo municipal”, declaró Bojórquez Ruiz.

“De tal manera que lo que comente él está en su derecho de comentarlo, pero la verdad que lo que comenta no me queda el saco de tal manera que no tengo alguna contestación en torno a eso, lo vamos a definir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo creo que la SCJN nos va a dar la razón, está bien argumentado, está bien expuesto el tema y el beneficio para los sinaloenses va a llegar”, agregó.

La inconformidad que manifiesta el Presidente municipal de Culiacán es por la modificación a la Ley de Juntas de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, al dejar asentado en la ley que las personas jubiladas, pensionadas, discapacitadas y adultas mayores tendrán 50 por ciento de descuento en su recibo de este servicio, por lo que hizo público que procedería con una acción de inconstitucionalidad al señalar daño en la hacienda municipal.

“Ya sabíamos que esto iba a pasar, está en su derecho de hacer cualquier cuestionamiento a definir en los tribunales, esto se va a definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que ahorita no es momento para estar llevando a cabo estos desplegados, se entiende la postura del Congreso y se entiende la postura del Ayuntamiento, pero lo que se está buscando por parte del Congreso es que se beneficie el mayor número de sinaloenses posibles”, aseguró el pasista.

Feliciano Castro Meléndrez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, fue señalado directamente en el desplegado de líder de pandilla por Estrada Ferreiro y de servir a los intereses del Gobernador Rubén Rocha Moya, a lo que el Presidente de la Mesa Directiva en el primer año de la 64 Legislatura reprobó que se refieran así a un integrante del Poder Legislativo.