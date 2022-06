$!No es disculpa, es reiteración del discurso: Tere Guerra sobre disculpa pública de Estrada Ferreiro

Precisó que al momento la Secretaría a su cargo no cuenta con denuncias de las funcionarias en contra de Estrada Ferreiro.

“No es realmente una disculpa, es una reiteración del discurso. No dimensiona el alcance de sus palabras y aparenta que está disculpándose pero insiste en su ofensa. Creo que no mide que es un servidor público, y su condición de servidor público aun en lo privado siempre tiene que tener cuidado de lo que está representando”, comentó Guerra Ochoa.

Estrada Ferreiro publicó en diversos medios de comunicación locales un desplegado en el que pide disculpas públicas a las funcionarias , pero en la misma sostiene no tener conocimiento sobre si incurrió en violencia de género.

La semana pasada, Estrada Ferreiro calificó a Quiñónez Estrada como un títere del Gobernador Rubén Rocha Moya, y a Domínguez Nava de conspirar en su contra en conjunto con el Diputado Feliciano Castro Meléndrez. Señaló que Domínguez Nava, ex Diputada morenista, sostiene una relación sentimental con Castro Meléndrez.

Luego de los comentarios vertidos por el Alcalde electo, el Gobernador Rocha Moya sugirió a Domínguez Nava interponer una denuncia por violencia de género.

“Como seres humanos en ocasiones cometemos errores y nos equivocamos. Yo he de reconocer que he cometido muchos; los motivos son circunstanciales y en ocasiones no podemos evitarlos”, dice Estrada Ferrero en el comunicado.