No es justicia selectiva, lo de Estrada fue falta de actitud; justifica Gobernador designación de ‘El Químico’ Benítez

No es justicia selectiva, lo de Estrada fue falta de actitud, expresó el Gobernador Rubén Rocha Moya, tras ser cuestionado por arropar a “El Químico” Benítez con un puesto dentro de su gabinete, pese a que tiene una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por desempeño irregular de la función pública.

“Estrada es un caso muy parecido por cierto desde el punto de vista, es decir, pero cada quien tiene una actitud y un comportamiento y a mí en lo personal lo que yo vi, a ver había dos: una vertiente política, que hay un grupo importante en Mazatlán que no quería a ‘El Químico’ ya de Presidente, y el otro, el judicial que lo está llevando, entonces yo busco resolver el problema político para que en Mazatlán no se entorpezca la gobernabilidad”, explicó.

“Es lo que hice, cuando yo le digo a ‘El Químico’, a ver hay una forma de que te retires de la Presidencia, y yo te la ofrezco, es que te vengas a incorporar a mi gabinete, eso no le da ninguna garantía y se lo dije, y él mismo lo declaró ayer, eso no le da ninguna garantía de que el juicio judicial, válgame la redundancia, vaya a tener alguna atenuante de mi parte, no hay ningún atenuante”.

El Mandatario estatal explicó que se tiene que buscar darle salida a los conflictos y cuando los conflictos se dan entre partes, se busca con las partes que den una flexibilidad para tratarlos.

“A Estrada Ferreiro le dije: te pago, te doy dinero para que les pagues a las viudas y no quiso, te pago el 50 por ciento, dice que va dejar de percibir 200 millones de pesos, te doy 100 millones, disculpe si lo estoy hablando como si fuera mío el dinero, es dinero del estado, a él le ofrecí, él personalmente las dos cosas fue y me dijo: ni quiero que le pague a las viudas y ni quiero que me dé dinero para pagar el agua; él no quiso, a todos les busco, a todos tengo que buscarles una salida”, comentó.

El Gobernador dijo que esto no es cuestión de una justicia selectiva, sino de actitud de ellos.

“No, es una cuestión de actitud de ellos, porque si Estrada Ferreiro hubiera resuelto recibir el recurso que les estoy dando para que le pague a las viudas no tuviera el tema de la acusación de discriminación y abuso de autoridad, y el otro tema que se agregó es el tema de que tiene que ver con la corrupción”, dijo.

El Gobernador descartó llamar a Jesús Estrada Ferreiro para algún puesto dentro de su gobierno, ya que se encuentra en un proceso de juicio penal.

“’El Químico’, está en un proceso sí, pero en un proceso jurídico, pero esa fue la vía para mí, porque yo quiero ser claro con ustedes, para mí fue la vía de resolver el problema jurídico que en Mazatlán haya gobernabilidad”, dijo.

Ante la inconformidad sobre la designación de Benítez Torres como titular de Turismo, el Gobernador señaló que él tiene sus propias encuestas.

“Yo no cargo con los pecados de ‘El Químico’ Benítez, ni con los de nadie yo lo único que hago es gobernar a Sinaloa y tengo que darle gobernabilidad a Mazatlán y el juicio jurídico que tiene que ‘El Químico’ en la Fiscalía corre por separado, esto es otra cosa”, dijo.

“Sí, hay muchos que tienen denuncia por corrupción, pero vale más el principio de la presunción de inocencia,”, puntualizó.