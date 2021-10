$!‘No estamos todas, nos falta Kenya’. Exigen justicia para joven asesinada en Culiacán

Globos morados, cruces rosas, lonas con su imagen y pancartas con el rostro de Juan José, presunto asesino, se exhibieron en el trayecto junto a las consignas de justicia que corearon las y los manifestantes pidiendo justicia para la joven estudiante que tenía antecedentes de violencia en el noviazgo y, de acuerdo con sus familiares, fue asesinada de manera violenta.

“Como papá de Kenia yo pido a los medios que me apoyen, que esto no quede impune, porque esto fue algo muy cruel, mi hija estaba muy joven, mi hija tenía futuro, mi hija tenía proyectos y se los terminaron y la persona que se los terminó los terminó de una manera horrible”, manifestó Miguel.

“Yo quisiera que los padres que me puedan escuchar que no permitan que alguien las toque o les levante la mano, que siempre se alejen, pidan ayuda, que no permitan, porque una mujer no debe ser tratada así”, agregó.

Kenia presentó una denuncia en 2019 por violencia por parte de su pareja, sin embargo, las presiones la llevaron a retirarla.

La persona a la que en un momento denunció, es la principal responsable ahora de su asesinato.