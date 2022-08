El director de Turismo de la zona centro y militante del PAN, Adolfo Rojo Montoya, no confirmó o descartó que vaya a renunciar al partido como lo solicitaron la dirigente estatal Roxana Rubio Valdez y el secretario general Luis Ángel Solano Guatimea.

“Uno no está para atender caprichos personales o apetitos, cada quien sabrá lo que su consciencia le marca y mi trabajo es responderle la confianza que me brindó y me ofreció el señor Gobernador Rubén Rocha Moya para trabajar a favor de Sinaloa en el área de turismo, en la dirección de la zona centro del estado, y en eso estoy evocado ahorita”, criticó el ex dirigente panista.

El pasado 8 de agosto, Adolfo Rojo rindió protesta como Director de Turismo de la zona centro lo que provocó que la diputada Giovanna Morachis y el secretario general del PAN en Sinaloa, Luis Ángel Solano, solicitaran la renuncia del también ex diputado panista.

Rojo Montoya declaró que su trabajo es institucional, y enfatizó que es ciudadano primero que militante de un partido.

“Ya la respuesta ya la di, no varía en lo absoluto y no estoy para atender caprichos personales, yo creo que la parte es institucional de respeto a las normas y a los reglamentos y que a eso se aboquen”, reiteró a la dirigencia del PAN Sinaloa.

- Entonces ¿es un no, no voy a renunciar al partido?

- No le estoy diciendo ni que sí, ni que no, simplemente que no estoy en este momento yo trabajando para expresarme o manifestarme en términos de partido.

Este miércoles, Solano Guatimea informó a la prensa que de no renunciar, buscarían expulsar a Adolfo Rojo por medio de órganos internos del partido ya que los estatutos no prohiben que pueda trabajar con gobiernos emanados de otros partidos.

“No es un tema que voy a tratar con ellos”, atajó Rojo Montoya.

“Lo que tiene que hacer es reformar los estatutos y punto, pero no es un tema que voy a entrar yo en esa dinámica para aclararles qué hagan y qué no hagan. Ya sabrán lo que tendrá que hacer el partido y los demás partidos”.