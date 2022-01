No hay acciones del Gobierno de Sinaloa para combatir el problema del Covid-19, asegura Sergio Torres

No se ven acciones por parte del Gobierno del Estado para combatir el problema del Covid-19, declaró Sergio Torres Félix, dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano.

En rueda de prensa, el ex Presidente Municipal de Culiacán y candidato a Gobernador apuntó que no hay orden dentro de la administración estatal, ya que el Gobernador Rubén Rocha Moya se presenta a trabajar sin la intención de generar propuestas o de proponerse metas.

“Hoy vemos un Gobernador sin proyecto, un Gobernador desganado, sin datos del problema que más aqueja y que más les duele a los sinaloenses, como lo es el tema de salud, no sabe cuántas vacunas ocupan, no hay un plan, no hay una acción desde el Gobierno del Estado para combatir este problema del Covid”, apuntó.

Para el dirigente de Movimiento Ciudadano, Rocha Moya tuvo suficiente tiempo para realizar una plan de trabajo, ya que recibió su constancia como Gobernador Electo desde el mes de junio del 2021.

Asimismo, sostuvo que Sinaloa no se merece una mala copia del Gobierno federal, ya que se están cometiendo los mismos errores en el manejo de la crisis sanitaria.

Sergio Torres Félix estará llevando a cabo su propia conferencia “Semanera Naranja” para señalar los errores y abusos del gobierno estatal, así como de los ayuntamientos; además, estará informando a cerca de los comités municipales del partido, indicó.