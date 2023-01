CULIACÁN._ Ni la Junta de Coordinación Política, ni la Mesa Directiva entablaron ningún acuerdo para imponer restricciones a la prensa al interior del Congreso del Estado, afirmó el Diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales.

“Al no ser un acuerdo de la Junta de Coordinación Política o de la Mesa Directiva, insisto, formo parte de ambos órganos, pues quizá debe de ser la decisión de algún funcionario, algún empleado a título personal, porque no podemos restringir el acceso, y si hubiera alguna decisión al respecto pues yo te lo dijera claramente y te daría los argumentos, pero no la hay”, detalló.

“Es uno de los temas pendientes que tendremos que ver en la próxima reunión de la Junta de Coordinación Política a efecto de quién está tomando determinaciones que no le corresponden y que nos evidencian al Congreso como un órgano intransigente cuando no es una decisión que se haya tomado en el pleno de ninguno de estos órganos de gobierno”.

Afirmó que el Congreso no puede restringir el trabajo periodístico bajo ningún argumento de ninguna naturaleza, y menos porque se trata de un ente público, por lo que tendrían que ser facilitadores para que la prensa pueda desarrollar su trabajo a cabalidad.

Noroeste publicó información sobre la restricción a la prensa para ingresar al edificio donde están las oficinas de los presidentes de la Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva; y de las comisiones de Hacienda, y Fiscalización.

Así como impedir el paso a fotógrafos y camarógrafos a la zona de curules en el transcurso de las sesiones para tomar imágenes de las y los legisladores.

“Lo único que se había venido dando por costumbre de las últimas legislaturas era el acceso a las curules a efecto de, pues como no es un área muy amplia, eso sí se restringía pero no se prohibía, podían entrar en ciertos momentos a efecto de que pudieran estar unos y luego otros”, explicó Beltrán Corrales.

“No podemos, bajo ninguna premisa de ninguna naturaleza, pues poder estar de acuerdo con esto”.

Señaló que planteará el tema en la Junta de Coordinación Política, y que ya lo ha comentado con otros legisladores que son integrantes de este órgano de gobierno del Congreso del Estado.

“Nos preocupó que se haya manejado como una decisión de nosotros cuando no fuimos, y esto nos obliga a llevarlo al interior de la Junta de Coordinación Política para que se determine quién tomó una decisión de este tipo y poner orden al respecto”, señaló.

“No podemos tolerar eso y llamar a cuentas a quien haya tomado la decisión, haya sido un funcionario, o algún empleado”.

Afirmó que pedirá a la Jucopo que defina quién dio la instrucción para tales medidas, o si fue la determinación trabajador para llamarlo a cuentas porque la decisión afecta a las y los 40 legisladores.

“Quienes representamos al Congreso somos los diputados, los empleados no, en tanto, tendremos que llamarlos a cuentas a efecto de que se deslinde cualquier duda, se aclare y pues obviamente que no vuelva a suceder”, sentenció.

“Si lo que hemos hecho es exigir que se respete y que se den todas las facilidades para que los periodistas y que se den todas las facilidades para que los periodistas puedan ejercer su trabajo libremente, sin ninguna presión de ningún tipo, los que menos deberíamos tomar decisiones somos nosotros”.