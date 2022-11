No hay apagones en sector Tres Ríos, afirma Alcalde Juan de Dios Gámez sobre alumbrado público

CULIACÁN._ El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, afirmó que no hay apagones en el sector Tres Ríos, por fallas en el alumbrado público.

“Yo he estado permanentemente en las noches saliendo, inmediatamente se hace el reporte. Estamos atendiendo los reportes que nos hacen en WhatsApp, en redes sociales incluso, monitoreamos medios y si alguien reporta ahí, también de ahí estamos atendiendo”, afirmó el Alcalde.

En entrevista con medios, Gámez Mendívil cuestionó a Noroeste sobre si tenía reportes de apagones, cuando se le preguntó por qué hay zonas en oscuridad en la ciudad, este medio expuso el sector Tres Ríos en donde se ha detectado fallas en la iluminación por la zona de una conocida plaza comercial. Afirmó que todos los días están atendiendo el tema de las luminarias.

“No hay ahorita apagones”, dijo el Presidente Municipal.

Detalló que reciben reportes por diversos medios, los cuales atienden. A veces encuentran que las pastillas han sido robadas, desconectadas o se funden.

“Coincide que por el tiempo que tienen, se daña una lámpara, etcétera, entonces son multifactoriales los casos, entonces lo estamos atendiendo”, expuso.

Las luminarias son las que fueron adquiridas por el ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, a las cuales les está fallando el sistema de conectividad, pero no aplica la garantía que tienen porque son sistemas de cableado, no la lámpara en sí, por lo que resolver la falla requiere inversión del Ayuntamiento.

“No es mucho porque es más el trabajo humano el que se tiene que ir a hacer. Muchas veces solamente es volver a conectar o subir la pastilla”, comentó Gámez Mendívil.