$!No hay evidencia que hayan sido policías municipales, señala Gobernador sobre privación de libertad de jóvenes en Mazatlán

Después de que se diera a conocer el caso de tres jóvenes de Nuevo León que fueron privados de su libertad en Mazatlán, el Gobernador Rubén Rocha Moya detalló que no existe evidencia de que hayan sido policías municipales los que llevaron a cabo esta acción.

“En el caso de ahí solamente, algún familiar que mencionó de la presencia de policías municipales, pero de una patrulla de policía municipal, no tenemos certificado eso, porque en esa área no existen cámaras, no hay cámaras, entonces no hay una evidencia salvo que alguien haya tomado video o alguna cosa”, comentó.