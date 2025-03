No hay garantía de que policías hagan uso honesto de sus armas en sus descansos: CESP

Resulta legítima la petición de que policías municipales puedan llevar consigo su arma de cargo en sus descansos debido a la ola de violencia, sin embargo no tenemos la garantía de que los miembros de la corporación hagan un manejo honesto, destacó el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Miguel Calderón Quevedo señaló que derivado de casos de irregularidades de elementos policiales organizaciones internacionales de derechos humanos como la Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas se oponen a estas medidas.

“No es un tema fácil ni sencillo de abordar en función de que si tuviéramos la garantía de que todos los miembros de la corporación policial cumplieran con los códigos de ética y tuvieron un manejo honesto de su situación cotidiana, pues no hubiera ninguna duda, sin embargo organizaciones como Amnistía Internacional o Naciones Unidas han sugerido justamente que esta situación no se permita”, subrayó.

“Actualmente Sinaloa, en el Municipio y en México no está permitido que los miembros de la corporación se lleven su arma de cargo cuando están francos, cuando están en descanso, justamente porque por el riesgo del mal uso de estas herramientas que son exclusivamente para sus horas de trabajo”.

Asentó que durante las crisis de violencia derivadas de pugnas entre facciones criminales en 2008, 2011 y 2017 han resultado en bajas de agentes de la Policía Estatal y Municipal, en cuyos periodos se ha solicitado implementar esta medida como protección.

A pesar de estos periodos de crisis, explicó que no se ha logrado acordar un protocolo de seguridad para disminuir el riesgo en policías que se sientan amenazados.

“No solamente Sinaloa no ha sido posible eso [acordar un protocolo de seguridad], sino en el País, en donde el número de víctimas pertenecientes a corporaciones policiales es muy elevado. No solamente Sinaloa sucede eso sino en otras partes del País en donde hay conflictos similares a estos y no, al menos no con la seriedad debida, no nos hemos dado la oportunidad para abordar este tema”, aseguró.

“Creo que ya es tiempo, ha habido suficiente experiencia, hay suficientes grupos de la sociedad civil pero también corporaciones oficiales que pueden aportar sus ideas como para llevar a concluir acordar un protocolo de seguimiento a esto y disminuir el riesgo en los policías que se sientan amenazados”.

“Sería interesante abrir una mesa de diálogo para ser muy creativos, muy innovadores al respecto de estos mecanismos de protección sin necesariamente pensar en llevar el arma de cargo fuera de sus áreas laborables por todas esas dudas, riesgos, antecedentes, historias que hay, inclusive señalamientos de algunos colectivos de mamás de desaparecidos. Hay más de un caso como posibles perpetradores a los propios policías, entonces es una situación que es compleja nos obligaría un poco a abrir esa mesa de análisis esa mesa de diálogo en la cual todos los involucrados”, dijo.

Ante los asesinatos y agresiones contra agentes de seguridad la Asociación Civil denominada Guerreros Azules de Sinaloa, que defiende los derechos humanos y laborales de policías, presentó una serie de solicitudes de protección a la corporación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre ellas permitir el uso de armas fuera de horarios labores.

Posteriormente dictó medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Días después se le cuestionó al Subsecretario de Seguridad de Sinaloa, Humberto Zerón Martínez quien precisó que la Ley les prohíbe adoptar esa medida, por lo que La Ley no permite que elementos de la Policía Estatal ni Municipal porten armas fuera de su horario laboral, por lo que buscarían alternativas para garantizar la seguridad personal de los agentes.