‘No hemos hecho ni haremos campaña negra’, dice Rocha Moya

CULIACÁN._ El abanderado de la alianza Morena-PAS a la Gubernatura, Rubén Rocha Moya, puntualizó que no incurrirá en campaña negra contra los contendientes de otros partidos y menos contra sus familias, hacia quienes manifestó su respeto.

A pregunta expresa sobre la denuncia que presentó el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, por ataques contra su esposa a través de páginas falsas de internet, se deslindó de participar en este tipo de acciones.

“Nosotros no hemos hecho ni vamos a hacer campaña negra. La concepción nuestra no es meternos en eso, si estamos contendiendo hombres y mujeres de carne y hueso, pues que se refieran a nosotros, no a las familias; las familias no tienen ninguna razón para ser las involucradas, salvo que quieras golpetear con campaña negra; no estamos con la campaña negra y mis respetos a las familias de los otros contendientes, nosotros no los vamos a tocar, yo repruebo totalmente cualquier acción de esa naturaleza”, dijo Rocha Moya.

Agregó que se encuentra listo para participar en el debate entre candidatos a la Gubernatura, en el cual se enfocará en propuestas para la transformación y espera que no sea necesario responder a ataques.

“Vamos a responder, yo espero que no tenga necesidad de hacerlo, y que tengamos el espacio para proponer, yo voy a proponer. Ningún candidato esté pensando, desde ahorita se los digo, que voy a llevar alguna carta bajo la manga para acusar, yo no voy a acusar a nadie”, señaló.

El debate entre las y los candidatos a la Gubernatura, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se llevará a cabo el próximo jueves 22 a las 18:00 horas en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente.