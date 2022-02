‘No hubo delito alguno’, defienden manifestantes que cerraron la Obregón durante protesta de pepenadores

El representante legal de la Cooperativa de Pepenadores Progreso reprobó la decisión del Gobierno de Culiacán de interponer una denuncia ante la Fiscalía del Estado contra quien resulte responsable del cierre de vialidades durante el plantón de enero.

Miguel Ángel García Leyva desestimó la acusación del Ayuntamiento, pues defendió que no existe delito alguno.

“Nosotros somos sabedores de que de alguna forma siempre se ha recurrido de parte de las autoridades a criminalizar la protesta social, a criminalizar los actos de defensa de los derechos, y que no tenemos temor alguno”, dijo.

“Fue dentro del marco de un movimiento pacífico y que si bien hubieron acciones donde se tuvo que tomar la decisión de llevar a cabo la manifestación en la vía pública en plena avenida Álvaro Obregón, no se cometió ningún delito”

La semana pasada se reveló que el departamento municipal de defensa jurídica, promovió una denuncia en contra de quién resultara ser responsable del bloqueo de la avenida Álvaro Obregón durante la manifestación de pepenadores de enero.

Del 17 al 19 de enero, en las afueras del Palacio Municipal, los trabajadores irregulares del relleno sanitario protestaron contra la presunta privatización del basurón, situación que los afectaría al no ser empleados municipales. En esta movilización se tomó la avenida Álvaro Obregón en el tramo de la calle Benito Juárez a la Mariano Escobedo.

El titular de mencionado departamento, Leobardo Félix Velarde explicó que con la denuncia no se busca castigar las manifestaciones, pues no va dirigida contra alguien en particular.

N ¿La denuncia en sí no contiene nombres de particulares, sino la situación?

Es correcto.

En la protesta estuvieron presentes personas ajenas al movimiento, que apoyaron a los manifestantes, tales como el Diputado morenista Pedro Alonso Villegas Lobo, y la Diputada del Partido del Trabajo María Guadalupe Cazares.

“Definitivamente hubo un respaldo social, hubo un respaldo de algunos Diputados. Esto no es un movimiento con el sello de una pretensión política. Lamentamos que el Alcalde, después de que entablamos una mesa de diálogo en donde se llegaron a acuerdos favorables, llegue a esto”, dijo García Leyva.

Al ser cuestionado por medios de comunicación, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro dijo desconocer del tema.

“Si alguien la hizo, yo no fui. Y si la hicieron, y yo supiera, no puedo dar información porque ese es tema de la Fiscalía. (...) no fui a la Fiscalía a presentar ninguna denuncia”, comentó.

“No es que me deslinde. Yo no la presenté”