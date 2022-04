No hubo línea ni presión, dice Ricardo Madrid sobre voto de priistas en juicio político

Sin línea, presiones o sobornos el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa votó el pasado viernes a favor de que se iniciara el proceso de juicio político en contra de Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, informó Ricardo Madrid Pérez, coordinador de la fracción, respondiendo a las declaraciones en las que el Edil asumió que había intereses externos sobre las y los legisladores tricolores.

“Tenemos una responsabilidad en el Congreso y es la de legislar y es de darle turno a los diferentes asuntos que hay en el Congreso, los asuntos políticos llegaron al Congreso y tenemos que darle turno correspondiente, esa es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo, insisto, no existe ninguna situación de esas que se señala y por supuesto que la repruebo completamente”, subrayó Madrid Pérez.

El coordinador manifestó que el hecho de que se hagan este tipo de comentarios no los deja mal parados como grupo parlamentario, pues sabes que su actuar ha sido el correcto y el Presidente municipal de Culiacán no tiene elementos para demostrar la veracidad de lo que dijo, destacando que respeta al Alcalde Estrada Ferreiro y que este debería respetar a las y los diputados.

“Ninguna línea de ningún tipo, los diputados priistas tienen todo su derecho de revisar los asuntos que se van a turnar, al interior del grupo revisamos cómo vamos a votar y en este caso en específico con los elementos que teníamos se decidió votar como se votó, no hay línea, no existe ningún tipo de presión, menos de amenaza y hablar siquiera de soborno es impensable, no existe ninguna posibilidad dentro del grupo parlamentario del PRI”, reiteró.

Madrid Pérez explicó que no tiene ningún tema personal con el titular del Ejecutivo municipal, de la igual manera lo ve la bancada que coordina, mientras que del juicio político explicó que tiene que dejar que corra el procedimiento correspondiente, que está a cargo de la Comisión Instructora y se analizará en el momento correcto.

Por otro lado, el priista indicó que Estrada Ferreiro realizó los comentarios sin tener acercamiento con Madrid Pérez previamente, sin embargo, el legislador expuso disposición para platicar de este u otros temas que sean necesarios con el Alcalde de Culiacán.

Respecto a la iniciativa de Revocación de Mandato enviada por el Ejecutivo, el priista dijo que no han revisado la iniciativa, pero que tienen conocimiento de que ya está en el Congreso, esperando que próximamente llegue a primera lectura, entonces plantearán una postura y aportes que sean necesarios.

“Vamos a esperar a conocerla y el grupo parlamentario tendrá una postura constructiva, pero una postura firme de que lo que necesitamos es que, por supuesto, que los elementos de participación ciudadana que están incluídos en la Constitución se ejerzan, pero que se ejerzan de manera libre con todos los elementos y acompañamientos necesarios para que realmente sea un mecanismo que ayude y fortalezca a la ciudadanía”, apuntó.

La figura de la Revocación de Mandato está ya consagrada en la Constitución y recalcó que está a favor de la participación ciudadana, pero tienen que ver cómo, cuándo, por qué, entre otros elementos que revisar y que interesen a la ciudadanía sinaloense y les aporte en el fortalecimiento de la participación.