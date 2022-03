No me preocupa, dice Estrada Ferreiro sobre posibles juicios políticos en su contra

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro se dijo despreocupado ante la posibilidad de ser llevado a Juicio Político, ahora sumando tres solicitudes ciudadanas para el mismo.

En entrevista con medios de comunicación locales señaló al Diputado Feliciano Castro Meléndrez de operar un complot en su contra, y lo responsabilizó por generar odio en su contra.

“No me preocupa mucho, la verdad. Me preocupa la desinformación que están creando. A mi no me preocupa, no hay ninguna responsabilidad para mí”, dijo el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

“Está manejado por Feliciano Castro Meléndrez. Son perredistas reciclados, son enemigos de AMLO.

A pregunta expresa y por la posibilidad de que se inicie un proceso en su contra, el Presidente municipal sentenció que quienes deben lidiar con la Ley es Castro Meléndrez y sus simpatizantes.

“Yo creo que ellos son los que deben ir a la cárcel por lo que están haciendo, por terrorismo”, mencionó.

“Responsabilizo a Castro Meléndrez, a él, y a todos los que lo están apoyando”

Esta no es la primera ocasión que el Mandatario municipal deslinda responsabilidades a figuras políticas por su seguridad personal: los legisladores, principalmente Marco Antonio Zazueta Zazueta y Serapio Vargas Ramírez, fueron sujetos de estos señalamientos el pasado mes de febrero; también ha recibido estas responsabilidades el Gobernador Rubén Rocha Moya.