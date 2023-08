”Le digo al instituto que aunque lo hayan dicho de manera muy comedida entiendo qué es lo que me quieren decir. Yo no me refiero a todos los periodistas”, dijo el Gobernador.

El Gobernador Rubén Rocha Moya defendió que al denostar la actividad periodística no se refiere a todos los periodistas, pero que acatará el llamado de atención realizado por el Instituto de Protección de Periodistas del Estado.

”Que apoye nuestra tarea de prevención y protección siendo ejemplo al respetar y pedir respeto para quienes ejercen la labor periodística en nuestra entidad”, puede leerse en el comunicado del Instituto estatal.

Esta petición se realizó después de que la semana pasada en un evento realizado en Mazatlán el Gobernador reclamara a los medios de comunicación tomar partido, cuando se le cuestionó sobre el tema de desplazamiento forzado por la violencia en la sierra de Sinaloa de Leyva.

”Yo no tengo pelos en la lengua para decirlo, porque finalmente no me gusta que los medios de comunicación agarren partido y empiecen a solo divulgar con amarillismo las cosas”, reclamó.

Este discurso de reclamo a los medios de comunicación también fue realizado en junio en La Reforma, Angostura, cuando el Gobernador criticó a los medios que, de acuerdo con su percepción, solo publican cosas negativas de su administración.

”Ni uno me preguntó que si a qué venía, nadie me preguntó que si qué rollo con los motores (apoyos), nadie me dijo nada que si qué con el Bienpesca. A ellos solo les importa hablar mal del Gobierno”, dijo el 24 de junio.

El del instituto de Protección a Periodistas de Sinaloa no es el único exhorto realizado al Gobernador por un ente de protección a la prensa, pues en febrero de este 2023 Artículo 19 llamó a Rocha Moya a tratar con respeto a medios de comunicación.

El exhorto de la organización internacional documenta un comentario que realizó el Gobernador el 21 de enero a los medios de comunicación.

”Nada más les aclaro y con esto termino: el mejor comprador de los medios es el Gobierno. Muchas gracias”, puntualizó el mandatario estatal.