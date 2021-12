No nos sentimos amenazados, dice Feliciano Castro sobre declaraciones de Estrada Ferreiro

“Le cumplimos al pueblo y no nos sentimos amenazados”, declaró el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, luego de las declaraciones del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien amenazó con proceder penalmente contra las 37 personas que aprobaron la actualización del impuesto predial del 2.5 al 4 por ciento.

“Nosotros no nos sentimos amenazados, cada quien es libre de opinar lo que le parezca adecuado, pueden formular los conceptos que cada quien quiera decir cada quien es responsable, nosotros no estamos amenazados, no lo sentimos como tal”, dijo respecto a los comentarios del Presidente municipal de Culiacán, los cuales ha reiterado ante medios de comunicación.

El legislador explicó que el Congreso buscó con toda responsabilidad el equilibrio entre dos elementos: la Hacienda Pública Municipal y por otro lado la situación económica actual, de la primera dijo que los ayuntamientos requieren de recursos para atender los servicios públicos y con la economía del pueblo fue como se decidió hacer la actualización.

Lo aprobado por 37 diputados y diputadas fue la actualización de claves catastrales progresivas, en las que el 80 por ciento de las claves catastrales estará pagando el 2.5 por ciento ya que su valor es inferior a un millón de pesos, luego el valor de uno a 3 millones el 3 por ciento y de 3 millones hacia arriba el 4 por ciento.

“Es decir, la idea es que pague más el que más tiene, el Congreso le garantiza el pueblo de Sinaloa que el incremento del predial es moderado, por debajo de la inflación acumulada y quiero decirlo con toda precisión, en ningún lugar, en ningún Artículo la ley dice que el incremento tiene que ser de acuerdo a la inflación acumulada”, detalló.

En el Artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal, informó, se establece que el incremento al predial deberá resultar de factor de dividir el índice de precios al consumidor de noviembre del año que se va a tomar la decisión, dividido entre el índice de precios de noviembre del año anterior, la división es la que establece los criterios.

“La ley es muy clara a la letra, lo dice con toda claridad, el Congreso con toda responsabilidad y en convergencia de todas las fuerzas se llegó a esa tabla progresiva con toda responsabilidad, ya estamos cumpliendo a la gente y decirles la mayor parte de los presidentes municipales llegaron al consenso con el Congreso”, Castro Meléndrez recordó las declaraciones de Vargas Landeros y Ahumada Quintero, alcaldes de Ahome y Guasave, que acudieron al Congreso el día de la discusión y votación.

“No hay ilegalidad en las decisiones del Congreso, lo que sí hay es compromiso con el pueblo”, expresó, “en el Congreso no nos manejamos con mentiras, en el Congreso no nos manejamos con inventos, ahí están los hechos nosotros cumplimos al pueblo”, reiteró sobre las facultades para tomar esas decisiones y la legalidad del proceso.

Respecto a las declaraciones de Estrada Ferreiro sobre un daño a la hacienda municipal, razón por la que dijo realizaría denuncias penales, el Presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que la ley dice que es el Congreso quien tiene la facultad exclusiva de tomar decisiones respecto al predial, no los municipios.

Respecto al juicio político que inició el Diputado Pedro Villegas Lobo en la legislatura pasada, el líder morenista del Congreso aclaró que el Poder Legislativo no tiene nada para ir a juicio político contra Estrada Ferreiro o contra alguien más de manera oficial, por lo que lo descartó.