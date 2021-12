‘No podemos permitir que decisiones sindicales afecten la educación, ellos no pueden asumir funciones de la institución’, dice Domínguez Nava

Ante el conflicto que se tiene entre el SNTE 53 y la Secretaría de Educación Pública por asignación de plazas y otros asuntos, la secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava, señaló que no pueden permitir que decisiones sindicales afecten la educación.

La titular de Educación expresó que se podría dar una reunión con el sindicato, pero sin que ellos se impongan y quieran tomar decisiones que le corresponden a la institución.

“Nosotros no podemos permitir y se lo hemos dicho claro, que por decisiones sindicales se afecte la educación, cuando se rompe eso, entonces eso no está funcionando; si el interés de ambas instancias no es la educación, entonces estamos mal”, dijo.

“Ellos nos dicen en la mesa literalmente las plazas son mías, son del sindicato, incluso tuvo la osadía de decir que si le asignábamos esta plaza a Ana Cristina, iban a ser vigilantes que se pagara con dinero de la Secretaría, llevar las cosas a ese nivel, a eso lo llamamos que no hay respeto en el diálogo. Sin embargo, yo insisto que nosotros velamos por los intereses de las niñas, niños y jóvenes y entendemos que tienen que haber una relación con la representación sindical”.

“Y en el momento en que así lo decidan ellos, nos sentamos de nuevo, pero sí dejamos claro que no va a ser con imposiciones, no va a ser queriendo asumir ellos las funciones que le tocan a la institución”.

Destacó que por el momento no ha tenido un acercamiento con el Gobernador, pero que él ha tenido toda la apertura y buen trato con ellos.